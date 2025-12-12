Quem são os 16 foragidos mais procurados por crimes contra mulheres na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:51
O Baralho Lilás, ferramenta inédita que reúne a identidade dos 16 principais foragidos acusados de violência contra mulheres em Salvador e no interior da Bahia, foi lançado nesta sexta-feira (12). Os crimes cometidos pelos suspeitos incluem estupro, violência doméstica e ameaça.
Entre eles, estão Aldeir Santos Carvalho, procurado por estupro de vulnerável em Campo Formoso; Tomaz Bispo dos Santos Júnior, acusado de estupro em Feira de Santana; e José Guiomar Vieira da Silva, investigado por violência doméstica e ameaça em Jequié.
Baralho Lilás
As cartas com os procurados ficarão disponíveis no site do Disque Denúncia, e a população pode ajudar na localização dos suspeitos pelo telefone 181. O objetivo da cartilha é fortalecer o combate aos crimes praticados contra mulheres.
O lançamento ocorreu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e dos titulares da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Marcelo Werner e Neusa Cadore.
“Ampliamos a rede de combate à violência de gênero com a transformação da Operação Ronda Maria da Penha em Batalhão de Proteção à Mulher, com mais efetivo e recursos, além da criação do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) no âmbito da Polícia Civil”, afirmou o secretário Marcelo Werner.
Ele destacou ainda que, nos últimos três anos, foram inauguradas 20 Delegacias e Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs e NEAMs), além de novas Salas Lilás, fortalecendo a estrutura de acolhimento às vítimas em todo o estado.