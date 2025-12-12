Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem são os 16 foragidos mais procurados por crimes contra mulheres na Bahia

Homens são investigados por estupro, violência doméstica e ameaça

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:51

Violência doméstica
Violência doméstica Crédito: Shutterstock

O Baralho Lilás, ferramenta inédita que reúne a identidade dos 16 principais foragidos acusados de violência contra mulheres em Salvador e no interior da Bahia, foi lançado nesta sexta-feira (12). Os crimes cometidos pelos suspeitos incluem estupro, violência doméstica e ameaça. 

Entre eles, estão Aldeir Santos Carvalho, procurado por estupro de vulnerável em Campo Formoso; Tomaz Bispo dos Santos Júnior, acusado de estupro em Feira de Santana; e José Guiomar Vieira da Silva, investigado por violência doméstica e ameaça em Jequié.

Baralho Lilás

Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA
1 de 6
Baralho identifica principais foragidos da Bahia por SSP/BA

As cartas com os procurados ficarão disponíveis no site do Disque Denúncia, e a população pode ajudar na localização dos suspeitos pelo telefone 181. O objetivo da cartilha é fortalecer o combate aos crimes praticados contra mulheres.

O lançamento ocorreu no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e dos titulares da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Marcelo Werner e Neusa Cadore.

“Ampliamos a rede de combate à violência de gênero com a transformação da Operação Ronda Maria da Penha em Batalhão de Proteção à Mulher, com mais efetivo e recursos, além da criação do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) no âmbito da Polícia Civil”, afirmou o secretário Marcelo Werner.

Ele destacou ainda que, nos últimos três anos, foram inauguradas 20 Delegacias e Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs e NEAMs), além de novas Salas Lilás, fortalecendo a estrutura de acolhimento às vítimas em todo o estado.

Mais recentes

Imagem - Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
Imagem - Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador

Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador
Imagem - Jerônimo Rodrigues indica deputado petista para vaga de conselheiro do TCE

Jerônimo Rodrigues indica deputado petista para vaga de conselheiro do TCE

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
02

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
03

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
04

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo