CONFUSÃO

PM reformado se envolve em discussão e tem arma roubada no metrô de Salvador

Caso foi registrado no último sábado (13)

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:06

PM afirma que policial teve arma durtad Crédito: Reprodução

Passageiros do metrô de Salvador foram surpreendidos com uma discussão registrada no último sábado (13), no trecho da Estação Tamburugy. Um homem sacou uma arma durante uma discussão, que foi filmada por pessoas que estavam no local. Segundo a CCR Metrô Bahia, responsável pelo modal, não houve registro de feridos.

Um vídeo registrado por um passageiro mostra o homem, identificado como um policial militar reformado, sacando a arma e segurando-a com a mão esquerda, apontando para baixo. Depois, ele foi retirado do vagão. A CCR afirma que a Polícia Militar (PM) foi acionada para a condução da ocorrência.

Em nota, a PM confirmou que militares da 50º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados após denúncia de um homem armado no interior da estação. Os militares descobriram que se tratava de um policial reformado que se envolveu em uma discussão e, depois, teve a arma roubada.