Fones, bicicletas e até panela de pressão: veja os itens mais esquecidos no metrô

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:43
Imagine entrar no vagão do metrô levando uma bicicleta e esquecer lá? Por isso aconteceu pelo menos três vezes desde outubro deste ano. Teve quem esquecesse fones de ouvido, carregadores, sapatos, brinquedos, sanduicheira, skate, luva de boxe e até uma panela de pressão.
Esquecidos há mais de 30 dias nas estações de metrô, mais de mil itens serão doados à Instituição Sociedade Beneficente 10 de julho, no bairro de Pernambués, nesta quarta-feira (10), às 10h30. Só de roupas, serão mais de 300 unidades e mais de 100 quilos.
Os objetos mais perdidos no Metrô Bahia
Quem esquece um objeto no Metrô Bahia pode tentar localizá-lo na Central de Achados e Perdidos. Os itens perdidos ficam guardados por 30 dias na sala, que fica na Estação Retiro e funciona das 8h às 18h.
Depois dos 30 dias, se o dono dos objetos não aparecer para recuperá-los, roupas e sombrinhas são encaminhados para doação. Já os documentos são entregues para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Para recuperar os itens, os passageiros devem comparecer de forma presencial a uma das estações ou à Central de Achados e Perdidos.