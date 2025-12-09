SERVIÇO

Fones, bicicletas e até panela de pressão: veja os itens mais esquecidos no metrô

Mais de mil objetos que estão guardados há mais de 30 dias serão doados a uma instituição beneficente nesta quarta-feira

Thais Borges

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:43

Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP Crédito: Divulgação

Imagine entrar no vagão do metrô levando uma bicicleta e esquecer lá? Por isso aconteceu pelo menos três vezes desde outubro deste ano. Teve quem esquecesse fones de ouvido, carregadores, sapatos, brinquedos, sanduicheira, skate, luva de boxe e até uma panela de pressão.

Esquecidos há mais de 30 dias nas estações de metrô, mais de mil itens serão doados à Instituição Sociedade Beneficente 10 de julho, no bairro de Pernambués, nesta quarta-feira (10), às 10h30. Só de roupas, serão mais de 300 unidades e mais de 100 quilos.

Quem esquece um objeto no Metrô Bahia pode tentar localizá-lo na Central de Achados e Perdidos. Os itens perdidos ficam guardados por 30 dias na sala, que fica na Estação Retiro e funciona das 8h às 18h.