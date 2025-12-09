Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fones, bicicletas e até panela de pressão: veja os itens mais esquecidos no metrô

Mais de mil objetos que estão guardados há mais de 30 dias serão doados a uma instituição beneficente nesta quarta-feira

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 14:43

Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP
Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP Crédito: Divulgação

Imagine entrar no vagão do metrô levando uma bicicleta e esquecer lá? Por isso aconteceu pelo menos três vezes desde outubro deste ano. Teve quem esquecesse fones de ouvido, carregadores, sapatos, brinquedos, sanduicheira, skate, luva de boxe e até uma panela de pressão.

Esquecidos há mais de 30 dias nas estações de metrô, mais de mil itens serão doados à Instituição Sociedade Beneficente 10 de julho, no bairro de Pernambués, nesta quarta-feira (10), às 10h30. Só de roupas, serão mais de 300 unidades e mais de 100 quilos.

Os objetos mais perdidos no Metrô Bahia

Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP por Divulgação
Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP por Divulgação
Bolsas - ao lado das carteiras, chegam a 174 imagem meramente ilustrativa) por Freepik
Carteiras - ao lado das bolsas, chegam a 174 (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Relógios - 12 unidades (imagem meramente ilustrativa) por KIENGCAN
Livros - 85 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Guarda-chuvas: 195 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Freepik
Sapatos - 47 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Ezequiel Demaestri
Garrafa térmica - 5 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Imagem: Maria Francesca Moccia | Shutterstock
Capacetes - 4 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Brinquedos - mais de 100 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Fones e carregadores - 13 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Sanduicheira - 1 unidade  (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Óculos e capas - 58 unidades  (imagem meramente ilustrativa) por Divulgação
Espremedor de fruta - 1 unidade  (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Classificadores - unidades  (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Enfeites - 3 unidades  (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Panela de pressão - 1 unidade  (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Capacetes - 4 unidades (imagem meramente ilustrativa)  (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Roupas e chapéus - 303 unidades (mais de 100kg) (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Luva de boxe - 1 unidade (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Skate - 1 unidade (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Perfumes - 2 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Bijuterias - 100 unidades (imagem meramente ilustrativa) por alizadelgun
Cooler - 2 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Tintas - 2 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Caixinha de som - 2 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Freepik
Enfeites - 3 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Ferramentas - 13 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Fones e carregadores - 13 unidades (imagem meramente ilustrativa) por Pexels
Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP por Divulgação
Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP por Divulgação
1 de 32
Mais de mil itens serão doados pelo Metrô Bahia nesta quarta-feira. Após serem esquecidos, eles ficam guardados por 30 dias. Depois desse período, são doados. Documentos são entregues à SSP por Divulgação

Quem esquece um objeto no Metrô Bahia pode tentar localizá-lo na Central de Achados e Perdidos. Os itens perdidos ficam guardados por 30 dias na sala, que fica na Estação Retiro e funciona das 8h às 18h.

Depois dos 30 dias, se o dono dos objetos não aparecer para recuperá-los, roupas e sombrinhas são encaminhados para doação. Já os documentos são entregues para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Para recuperar os itens, os passageiros devem comparecer de forma presencial a uma das estações ou à Central de Achados e Perdidos.

Mais recentes

Imagem - Projeto com sessões de cinema adaptadas para mães com bebês terá nova edição nesta terça-feira (9)

Projeto com sessões de cinema adaptadas para mães com bebês terá nova edição nesta terça-feira (9)
Imagem - Para aliviar a ansiedade: confira 25 livros de ficção que oferecem conforto e cura

Para aliviar a ansiedade: confira 25 livros de ficção que oferecem conforto e cura
Imagem - Não leu nada em 2025? Veja os 15 melhores livros do ano, segundo o Goodreads Choice Awards

Não leu nada em 2025? Veja os 15 melhores livros do ano, segundo o Goodreads Choice Awards

MAIS LIDAS

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
01

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos
02

Ticiane Pinheiro deixa a Record após 20 anos

Imagem - 13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente
03

13º salário: segunda parcela será paga antecipadamente

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
04

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão