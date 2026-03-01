Acesse sua conta
Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria de looks de rua

  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral
  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

Publicado em 1 de março de 2026 às 15:30

Confira os visus da semana
Confira os visus da semana Crédito: Paula Magalhães e Helenildo Amaral

A produtora de moda Bianca Narde (@biancanarde) compôs um look minimalista com muita criatividade. O corte assimétrico do top cria um belo feito valorizando a calça em alfaiataria em um tom muito elegante.

E deixando em destaque também o cinto com várias correntes de pérolas, mantendo o visual clean, mas com toque fashionista. Ele roubou a cena!

As turistas cariocas Maira Fernanda (@maira.medeiross_) e Iris Mendes (@irissobral_) passeavam no Mercado Modelo com looks bem verão e não passaram despercebidas. Isis apostou em um saião estampado boho com top de crochê, enquanto Maira preferiu um vestido longo listrado. A sintonia das duas se revelou até nas bolsas artesanais.

Leila Dultra (@leila_dultra) provou que o preto cabe nos dias quentes. O visú monocromático formado por top, feito a mão pela avó, mais saia em tecido leve casaram perfeitamente. Nos pés o clássico All Star empresta um ar rocker.

Nana Tazawa (sem insta) demonstra que o xadrez é um padrão para usar o ano inteiro, e não só no São João. A camisa fez um ótimo par fashion com a calça cargo cáqui deixando a produção do dia-a-dia cheia de bossa.

Tags:

Moda

