Lacrou em Salvadô

Helenildo Amaral
Paula Magalhães
Publicado em 1 de março de 2026 às 15:30
A produtora de moda Bianca Narde (@biancanarde) compôs um look minimalista com muita criatividade. O corte assimétrico do top cria um belo feito valorizando a calça em alfaiataria em um tom muito elegante.
E deixando em destaque também o cinto com várias correntes de pérolas, mantendo o visual clean, mas com toque fashionista. Ele roubou a cena!
As turistas cariocas Maira Fernanda (@maira.medeiross_) e Iris Mendes (@irissobral_) passeavam no Mercado Modelo com looks bem verão e não passaram despercebidas. Isis apostou em um saião estampado boho com top de crochê, enquanto Maira preferiu um vestido longo listrado. A sintonia das duas se revelou até nas bolsas artesanais.
Leila Dultra (@leila_dultra) provou que o preto cabe nos dias quentes. O visú monocromático formado por top, feito a mão pela avó, mais saia em tecido leve casaram perfeitamente. Nos pés o clássico All Star empresta um ar rocker.
Nana Tazawa (sem insta) demonstra que o xadrez é um padrão para usar o ano inteiro, e não só no São João. A camisa fez um ótimo par fashion com a calça cargo cáqui deixando a produção do dia-a-dia cheia de bossa.