Após anúncio de ministro, Dnit amplia prazo para liberação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Estrutura passa por monitoramento contínuo há sete meses

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14:59

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha, em Itapebi Crédito: Divulgação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) ampliou o prazo para a liberação de veículos pesados, como ônibus e caminhões, na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi. De acordo com o órgão responsável pela via, o fluxo será liberado até o dia 22 de dezembro. Na semana passada, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que a liberação aconteceria até esta segunda-feira (15)

Chuvas que atingiram o sul da Bahia nos últimos dias atrasaram o prazo inicialmente divulgado, segundo o Dnit. As equipes devem concluir até terça-feira (16) o reforço na estrutura e, na quinta-feira (18), finalizar o laudo das análises técnicas de monitoramento da capacidade de carga. No dia 20 de dezembro será executada a sinalização com o novo peso autorizado e até o dia 22 de dezembro será feita a abertura ao tráfego, segundo cronograma divulgado pelo órgão federal. 

O trabalho de reforço na estrutura da ponte é realizado com a instalação de chapas de aço na face inferior da laje do tabuleiro e tem como objetivo permitir a liberação do tráfego de ônibus e de caminhões de médio porte (com dois eixos e de até 10 toneladas).

Para caminhões mais robustos como carretas e truck (com três ou mais eixos e acima de 10 toneladas) a autorização para utilizar a ponte dependerá dos ensaios técnicos e da análise dos dados coletados pelo monitoramento em andamento, de acordo com o Dnit. 

Atualmente, a ponte opera em sistema de Pare e Siga e está liberada apenas para veículos com peso de até cinco toneladas. Por enquanto, os demais condutores devem utilizar o desvio da Veracel até que ocorra a liberação para outros tipos de veículos. A via alternativa é alvo de críticas de motoristas, especialmente em períodos de chuva, como mostrou o CORREIO. Em alguns casos, as viagens duram até três horas a mais. 

Nova ponte

Em julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. O investimento total será de R$ 104,7 milhões, valor que contempla a recuperação, reforço e monitoramento da travessia atual, além dos acessos e adaptações no traçado da rodovia.

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas do Dnit, que identificaram a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

As obras de fundação, com execução dos blocos de concreto, estão em andamento. A conclusão está prevista para 2026. Segundo o Dnit, cerca de R$ 22 milhões estão sendo aplicados na operação, conservação e manutenção do desvio da Veracel, enquanto a nova estrutura não é finalizada. 

