LIBERAÇÃO

Ministro anuncia data para retomada do fluxo de ônibus e caminhões na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Obras foram vistoriadas pelo Dnit no final de novembro

Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:34

Vistoria do Dnit na ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Divulgação

Motoristas que trafegam pelas rodovias federais que cortam o sul da Bahia devem ter um alívio até a próxima segunda-feira (15). Este é o prazo para a retomada da passagem de ônibus e caminhões na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes em entrevista na quarta-feira (10).

O ministro Renan Filho afirmou que a liberação vai melhorar o fluxo na região. "Vamos liberar 100% da ponte, inclusive para caminhões, até o dia 15 de dezembro. Isso vai ser muito importante no extremo-sul baiano. Apenas os caminhões carreta, de grande distância, que tem facilidade de se deslocar para a BR-116 não vão passar na ponte neste momento", afirmou.

O tráfego de veículos pesados está proibido na ponte desde maio de 2025, quando foram identificados riscos na estrutura. A BR-101 é uma das principais rodovias do país e tem papel estratégico na integração logística da Bahia. Obras estão sendo realizadas na ponte para que ela possa ser totalmente liberada ainda neste ano.

Durante a visita ao estado da Bahia em novembro, o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fábio Nunes, acompanhado de equipe técnica do órgão, realizou uma nova vistoria na ponte. O CORREIO já havia adiantado que a liberação estava prevista para dezembro.

Impactos

Em julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. O investimento total será de R$ 104,7 milhões, valor que contempla a recuperação, reforço e monitoramento da travessia atual, além dos acessos e adaptações no traçado da rodovia.

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas do Dnit, que identificaram a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

O bloqueio para veículos pesados têm causado transtornos para motoristas, que enfrentam viagens até três horas mais longas. Isso porque a rota alternativa mais curta, o chamado desvio da Veracel, tem 451 quilômetros.