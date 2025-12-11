Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministro anuncia data para retomada do fluxo de ônibus e caminhões na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Obras foram vistoriadas pelo Dnit no final de novembro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:34

Vistoria do Dnit na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
Vistoria do Dnit na ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Divulgação

Motoristas que trafegam pelas rodovias federais que cortam o sul da Bahia devem ter um alívio até a próxima segunda-feira (15). Este é o prazo para a retomada da passagem de ônibus e caminhões na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes em entrevista na quarta-feira (10). 

O ministro Renan Filho afirmou que a liberação vai melhorar o fluxo na região. "Vamos liberar 100% da ponte, inclusive para caminhões, até o dia 15 de dezembro. Isso vai ser muito importante no extremo-sul baiano. Apenas os caminhões carreta, de grande distância, que tem facilidade de se deslocar para a BR-116 não vão passar na ponte neste momento", afirmou. 

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Desde que a ponte foi interditada, a via alternativa causa transtornos para motoristas e passageiros por Reprodução
Renan Filho, ministro dos Transportes, cumpriu agenda em Salvador nesta quinta-feira (5), momento em que foi anunciada a liberação da ponte por Luiz Siqueira/MT
Cantor Kevi Jonny abandonou ônibus e atravessou ponte de moto para chegar a tempo de show no dia 25 de maio por Reprodução/Redes sociais
1 de 3
Desde que a ponte foi interditada, a via alternativa causa transtornos para motoristas e passageiros por Reprodução

O tráfego de veículos pesados está proibido na ponte desde maio de 2025, quando foram identificados riscos na estrutura. A BR-101 é uma das principais rodovias do país e tem papel estratégico na integração logística da Bahia. Obras estão sendo realizadas na ponte para que ela possa ser totalmente liberada ainda neste ano.

Durante a visita ao estado da Bahia em novembro, o diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fábio Nunes, acompanhado de equipe técnica do órgão, realizou uma nova vistoria na ponte. O CORREIO já havia adiantado que a liberação estava prevista para dezembro

Impactos

Em julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. O investimento total será de R$ 104,7 milhões, valor que contempla a recuperação, reforço e monitoramento da travessia atual, além dos acessos e adaptações no traçado da rodovia.

Leia mais

Imagem - BR-101: nova ponte será construída sobre o Rio Jequitinhonha, na Bahia

BR-101: nova ponte será construída sobre o Rio Jequitinhonha, na Bahia

Imagem - Em estado precário, ponte sobre o Rio Jequitinhonha será reconstruída

Em estado precário, ponte sobre o Rio Jequitinhonha será reconstruída

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas do Dnit, que identificaram a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

O bloqueio para veículos pesados têm causado transtornos para motoristas, que enfrentam viagens até três horas mais longas. Isso porque a rota alternativa mais curta, o chamado desvio da Veracel, tem 451 quilômetros.

A BR-101, onde a ponte está localizada, é uma das rodovias mais importantes do país e a segunda mais extensa, com aproximadamente 4.500 km de comprimento. A via conecta 12 estados das regiões Nordeste, Sul e Sudeste.

Mais recentes

Imagem - Criança de 11 anos é baleada pelo próprio pai por engano na Bahia

Criança de 11 anos é baleada pelo próprio pai por engano na Bahia
Imagem - O Santo Antônio Além do Carmo todo dia lhe diz: “aproveite, que só se vive uma vez”

O Santo Antônio Além do Carmo todo dia lhe diz: “aproveite, que só se vive uma vez”
Imagem - Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

Governo declara utilidade pública de área equivalente a 62 campos de futebol para obras da ponte Salvador-Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas
01

Carta do Baralho Cigano desta quinta-feira (11 de dezembro) é A Cegonha: ciclo de transformações leves e benéficas

Imagem - Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'
02

Apresentador do GNT chama atriz da Globo de 'agressiva': 'Já bloqueei a pessoa'

Imagem - Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros
03

Senado aprova lei que aumenta idade máxima para entrada na PM e Corpo de Bombeiros

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora
04

Anjo da Guarda desta quinta (11 de dezembro) avisa a 4 signos: pode sorrir, a melhor fase da sua vida começa agora