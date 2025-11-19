Acesse sua conta
Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Obras serão vistoriadas pelo Dnit nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:52

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução

O tráfego de grandes veículos, como ônibus e caminhões, deve ser liberado ainda neste ano na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi (BA). A informação foi confirmada por Roberto Alcântara, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na Bahia. Obras estão sendo realizadas no local enquanto a nova ponte não é construída. 

tráfego de veículos pesados está proibido na ponte desde maio de 2025, quando foram identificados riscos na estrutura. A BR-101 é uma das principais rodovias do país e tem papel estratégico na integração logística da Bahia. Obras estão sendo realizadas na ponte para que ela possa ser totalmente liberada ainda neste ano. 

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Reprodução/TV Santa Cruz
1 de 3
Ponte sobre o Rio Jequitinhonha por Arquivo

"Estamos com equipes trabalhando neste momento para o reforço da ponte existente, de modo que possamos liberar o tráfego de veículos para casos pesados ainda neste ano. A expectativa é liberar os ônibus e caminhões de até 29 toneladas", explica Roberto Alcântara. Enquanto isso, o projeto da nova estrutura deve ser concluído até o final de dezembro. 

Em julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. O investimento total será de R$ 104,7 milhões, valor que contempla a recuperação, reforço e monitoramento da travessia atual, além dos acessos e adaptações no traçado da rodovia.

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas do Dnit, que identificaram a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

O bloqueio para veículos pesados têm causado transtornos para motoristas, que enfrentam viagens até três horas mais longas. Isso porque a rota alternativa mais curta, o chamado desvio da Veracel, tem 451 quilômetros.

A BR-101, onde a ponte está localizada, é uma das rodovias mais importantes do país e a segunda mais extensa, com aproximadamente 4.500 km de comprimento. A via conecta 12 estados das regiões Nordeste, Sul e Sudeste.

