Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Obras serão vistoriadas pelo Dnit nos próximos dias

Maysa Polcri

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:52

Ponte sobre o Rio Jequitinhonha Crédito: Reprodução

O tráfego de grandes veículos, como ônibus e caminhões, deve ser liberado ainda neste ano na ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, em Itapebi (BA). A informação foi confirmada por Roberto Alcântara, superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) na Bahia. Obras estão sendo realizadas no local enquanto a nova ponte não é construída.

O tráfego de veículos pesados está proibido na ponte desde maio de 2025, quando foram identificados riscos na estrutura. A BR-101 é uma das principais rodovias do país e tem papel estratégico na integração logística da Bahia. Obras estão sendo realizadas na ponte para que ela possa ser totalmente liberada ainda neste ano.

"Estamos com equipes trabalhando neste momento para o reforço da ponte existente, de modo que possamos liberar o tráfego de veículos para casos pesados ainda neste ano. A expectativa é liberar os ônibus e caminhões de até 29 toneladas", explica Roberto Alcântara. Enquanto isso, o projeto da nova estrutura deve ser concluído até o final de dezembro.

Em julho, o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova ponte. O investimento total será de R$ 104,7 milhões, valor que contempla a recuperação, reforço e monitoramento da travessia atual, além dos acessos e adaptações no traçado da rodovia.

A decisão de construir uma nova ponte veio após inspeções técnicas do Dnit, que identificaram a necessidade de intervenções imediatas na estrutura existente. Desde então, a ponte passou a ser monitorada com sensores e operada sob restrição de tráfego.

O bloqueio para veículos pesados têm causado transtornos para motoristas, que enfrentam viagens até três horas mais longas. Isso porque a rota alternativa mais curta, o chamado desvio da Veracel, tem 451 quilômetros.