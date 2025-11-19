Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:17
A Bahia volta a entrar em alerta para chuva forte com a chegada de uma nova frente fria nesta quarta-feira (19). Este é o terceiro sistema frontal a atingir o estado em novembro - algo pouco comum para esta época do ano. As duas frentes anteriores provocaram chuva intensa, alagamentos e transtornos no sul e no litoral baiano, incluindo Salvador.
Segundo a Climatempo, a frente fria avança pelo litoral e deve atingir o sul da Bahia primeiro, chegando à capital na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra. O sistema também aumenta o risco de temporais em estados do Nordeste como Maranhão, Piauí, sertão de Pernambuco e extremo sul do Ceará.
Veja cidades baianas afetadas por tempestade
Com a aproximação do sistema, áreas do interior do Nordeste ficam em risco para chuva moderada a forte, com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h. As regiões com maior potencial para temporais são:
Sul da Bahia (incluindo Planalto da Conquista, Oeste baiano e Vale do São Francisco);
Sul do Maranhão;
Sul do Piauí;
No interior baiano, no sertão de Pernambuco, no centro-norte do Maranhão e do Piauí e no extremo sul do Ceará, as pancadas serão isoladas, mas algumas podem ser fortes.
Para esta quarta (19), não há previsão de chuva forte em Salvador. Outras capitais do Nordeste - como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Teresina - também devem ter pouca chance de chuva.
A frente fria chega a Salvador na quinta-feira (20), deixando o tempo mais instável no feriado. Há chance de alagamentos e deslizamentos - cenário semelhante ao provocado pelas duas frentes frias anteriores. A instabilidade permanece alta na sexta-feira (21) e no sábado (22).