Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Fenômeno avança pelo litoral e deve atingir o sul da Bahia primeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:17

Dia de chuva em Salvador
Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia volta a entrar em alerta para chuva forte com a chegada de uma nova frente fria nesta quarta-feira (19). Este é o terceiro sistema frontal a atingir o estado em novembro - algo pouco comum para esta época do ano. As duas frentes anteriores provocaram chuva intensa, alagamentos e transtornos no sul e no litoral baiano, incluindo Salvador.

Segundo a Climatempo, a frente fria avança pelo litoral e deve atingir o sul da Bahia primeiro, chegando à capital na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra. O sistema também aumenta o risco de temporais em estados do Nordeste como Maranhão, Piauí, sertão de Pernambuco e extremo sul do Ceará.

Veja cidades baianas afetadas por tempestade

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados por Inmet
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados por Inmet
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados por Inmet
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados por Inmet
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados por Inmet
1 de 5
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados por Inmet

Com a aproximação do sistema, áreas do interior do Nordeste ficam em risco para chuva moderada a forte, com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h. As regiões com maior potencial para temporais são:

Sul da Bahia (incluindo Planalto da Conquista, Oeste baiano e Vale do São Francisco);

Sul do Maranhão;

Sul do Piauí;

No interior baiano, no sertão de Pernambuco, no centro-norte do Maranhão e do Piauí e no extremo sul do Ceará, as pancadas serão isoladas, mas algumas podem ser fortes.

Frente fria chega em Salvador na quinta (20)

Para esta quarta (19), não há previsão de chuva forte em Salvador. Outras capitais do Nordeste - como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Teresina - também devem ter pouca chance de chuva.

A frente fria chega a Salvador na quinta-feira (20), deixando o tempo mais instável no feriado. Há chance de alagamentos e deslizamentos - cenário semelhante ao provocado pelas duas frentes frias anteriores. A instabilidade permanece alta na sexta-feira (21) e no sábado (22).

Leia mais

Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados; veja previsão

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados; veja previsão

Tags:

Chuva Clima

Mais recentes

Imagem - PF prende três passageiros por tráfico de drogas no Aeroporto de Salvador

PF prende três passageiros por tráfico de drogas no Aeroporto de Salvador
Imagem - Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador

Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador
Imagem - Operação em paraíso turístico da Bahia mira grupo que lavou R$ 9 milhões

Operação em paraíso turístico da Bahia mira grupo que lavou R$ 9 milhões

MAIS LIDAS

Imagem - Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões
01

Após fim do casamento, Mara Maravilha vende cobertura de luxo avaliada em R$ 3 milhões

Imagem - Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês
02

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana
03

Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia
04

Grupo empresarial é alvo de investigação por sonegar mais de R$ 13 milhões em impostos na Bahia