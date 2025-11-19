MAIS CHUVA

Nova frente fria chega na Bahia nesta quarta (19); é a terceira em menos de um mês

Fenômeno avança pelo litoral e deve atingir o sul da Bahia primeiro

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:17

Doa de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Bahia volta a entrar em alerta para chuva forte com a chegada de uma nova frente fria nesta quarta-feira (19). Este é o terceiro sistema frontal a atingir o estado em novembro - algo pouco comum para esta época do ano. As duas frentes anteriores provocaram chuva intensa, alagamentos e transtornos no sul e no litoral baiano, incluindo Salvador.

Segundo a Climatempo, a frente fria avança pelo litoral e deve atingir o sul da Bahia primeiro, chegando à capital na quinta-feira (20), feriado da Consciência Negra. O sistema também aumenta o risco de temporais em estados do Nordeste como Maranhão, Piauí, sertão de Pernambuco e extremo sul do Ceará.

Com a aproximação do sistema, áreas do interior do Nordeste ficam em risco para chuva moderada a forte, com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h. As regiões com maior potencial para temporais são:

Sul da Bahia (incluindo Planalto da Conquista, Oeste baiano e Vale do São Francisco);

Sul do Maranhão;

Sul do Piauí;

No interior baiano, no sertão de Pernambuco, no centro-norte do Maranhão e do Piauí e no extremo sul do Ceará, as pancadas serão isoladas, mas algumas podem ser fortes.

Frente fria chega em Salvador na quinta (20)

Para esta quarta (19), não há previsão de chuva forte em Salvador. Outras capitais do Nordeste - como Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Teresina - também devem ter pouca chance de chuva.

A frente fria chega a Salvador na quinta-feira (20), deixando o tempo mais instável no feriado. Há chance de alagamentos e deslizamentos - cenário semelhante ao provocado pelas duas frentes frias anteriores. A instabilidade permanece alta na sexta-feira (21) e no sábado (22).