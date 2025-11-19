CHUVA FORTE

Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais oito estados; veja previsão

Ventos intensos podem chegar a 60 km/h

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:28

Inmet emite alerta de tempestade para diversos estados no Brasil Crédito: Marcelo Camatgo/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com granizo válido para a Bahia e mais oito estados brasileiros, além do Distrito Federal. O aviso, classificado como de perigo potencial, vale até esta quarta-feira (19).

Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. O Inmet aponta baixo risco de corte de energia, queda de galhos, danos em plantações e alagamentos.

O alerta alcança áreas da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rondônia, além do Distrito Federal.

Veja cidades baianas afetadas por tempestade 1 de 5

A orientação é que a população evite abrigo sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas, não estacione veículos próximos a placas, outdoors ou torres de transmissão, desligue equipamentos eletrônicos conectados à tomada.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).