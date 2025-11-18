CULTURA

Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Apresentação integra programação do Novembro Salvador Capital Afro

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:12

Leo Santana Crédito: Alef Fera divulgação

Nesta quinta-feira (20), a Praça Maria Felipa, no Comércio, recebe um show de Léo Santana. A data foi escolhida pelo cantor, o mesmo dia em que se celebra o Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, para comemorar os 20 anos de carreira com uma apresentação gratuita. O show acontece a partir das 15h.

Durante o evento, ocorrerá a gravação do audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”. A apresentação contará com uma superestrutura de palco, cenografia especial, painéis de LED, iluminação de ponta, corpo de baile e um repertório que revisitará grandes hits e canções que marcaram época e seguem entre as mais tocadas até hoje. Além disso, o público poderá conferir músicas inéditas e momentos marcantes da carreira do artista.

“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.