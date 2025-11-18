Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Apresentação integra programação do Novembro Salvador Capital Afro

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:12

Cheetos
Leo Santana Crédito: Alef Fera divulgação

Nesta quinta-feira (20), a Praça Maria Felipa, no Comércio, recebe um show de Léo Santana. A data foi escolhida pelo cantor, o mesmo dia em que se celebra o Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, para comemorar os 20 anos de carreira com uma apresentação gratuita. O show acontece a partir das 15h.

Durante o evento, ocorrerá a gravação do audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”. A apresentação contará com uma superestrutura de palco, cenografia especial, painéis de LED, iluminação de ponta, corpo de baile e um repertório que revisitará grandes hits e canções que marcaram época e seguem entre as mais tocadas até hoje. Além disso, o público poderá conferir músicas inéditas e momentos marcantes da carreira do artista.

Léo Santana

Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Léo Santana por Léo Santana
Reprodução | Redes Sociais por Reprodução | Redes Sociais
Léo Santana por Léo Santana
Leo Santana por Arisson Marinho/CORREIO
Look de Leo Santana é assinado pelo fashionista Dario Mittmann por Divulgação
Léo Santana no Circuito Dodô nesta sexta-feira (28) por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana por Arisson Marinho/ CORREIO
Léo Santana por Divulgação
Leo Santana por Alef Fera divulgação
Léo Santana por Paula Fróes/CORREIO
Léo Santana promove uma única edição do Baile da Santinha no dia 10 de janeiro por divulgação
FOTO DIVULGAÇÃO LEO SANTANA por FOTO DIVULGAÇÃO
Léo Santana por Reprodução
Léo Santana por Wagner Rodrigues / That Aguiar / Juliana Ferrer
Léo Santana por divulgação
Léo Santana por Divulgação
Léo Santana no comando do Bloco do Nana nesta sexta-feira (9) por Arisson Marinho/CORREIO
Léo Santana em desfile na Barra-Ondina na quinta-feira (8) por Nara Gentil/CORREIO
1 de 23
Léo Santana por Léo Santana

“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.

O show integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Ao longo do mês, a secretaria elaborou diversas ações e eventos para valorizar a cultura afro-brasileira no país. “Este é um mês em que reafirmamos, com orgulho, nossas raízes, nossa ancestralidade e a força cultural que faz de Salvador a capital mais negra fora da África. Ter Léo Santana como atração principal no dia 20 simboliza essa potência, a música que nasce daqui, a energia do nosso povo e a afirmação da identidade afro-baiana que inspira o Brasil e o mundo. É um momento de celebração, reflexão e valorização da história que nos trouxe até aqui”, afirma Ana Paula, vice-prefeita e representante da pasta da Cultura.

Mais recentes

Imagem - Vai dar sol no feriado da Consciência Negra? Veja a previsão para Salvador e toda a Bahia

Vai dar sol no feriado da Consciência Negra? Veja a previsão para Salvador e toda a Bahia
Imagem - Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'

Câmeras corporais gravaram policiais condenados por roubo ameaçando torcedores: 'Zere tudo'
Imagem - Banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta em Salvador neste sábado (22)

Banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401 se apresenta em Salvador neste sábado (22)

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
02

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
04

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer