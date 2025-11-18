Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:12
Nesta quinta-feira (20), a Praça Maria Felipa, no Comércio, recebe um show de Léo Santana. A data foi escolhida pelo cantor, o mesmo dia em que se celebra o Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, para comemorar os 20 anos de carreira com uma apresentação gratuita. O show acontece a partir das 15h.
Durante o evento, ocorrerá a gravação do audiovisual “Léo Santana – DNA de Gigante”. A apresentação contará com uma superestrutura de palco, cenografia especial, painéis de LED, iluminação de ponta, corpo de baile e um repertório que revisitará grandes hits e canções que marcaram época e seguem entre as mais tocadas até hoje. Além disso, o público poderá conferir músicas inéditas e momentos marcantes da carreira do artista.
Léo Santana
“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.
O show integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Ao longo do mês, a secretaria elaborou diversas ações e eventos para valorizar a cultura afro-brasileira no país. “Este é um mês em que reafirmamos, com orgulho, nossas raízes, nossa ancestralidade e a força cultural que faz de Salvador a capital mais negra fora da África. Ter Léo Santana como atração principal no dia 20 simboliza essa potência, a música que nasce daqui, a energia do nosso povo e a afirmação da identidade afro-baiana que inspira o Brasil e o mundo. É um momento de celebração, reflexão e valorização da história que nos trouxe até aqui”, afirma Ana Paula, vice-prefeita e representante da pasta da Cultura.