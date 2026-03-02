SAÚDE

Salvador inicia vacinação contra dengue com imunizante do Butantan; veja quem pode se vacinar

Governo Federal disponibilizou 2.648 doses neste primeiro momento

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:14

Vacina da dengue do Instituto Butantan Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, iniciou a vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. Neste primeiro momento, a estratégia contempla profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme orientação do Ministério da Saúde. Foram disponibilizadas inicialmente 2.648 doses pelo Governo Federal, que começaram a ser liberadas nesta segunda-feira (2).

A vacinação com o imunizante do Instituto Butantan estará disponível nas salas de vacinação da rede municipal para o público elegível. A vacina do laboratório Takeda, destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, segue sendo ofertada na rede, com esquema de duas doses e intervalo de três meses, com exceção da sala de vacinação do Salvador Shopping.

Estão contemplados:

Médicos; Enfermeiros; Técnicos e auxiliares de enfermagem; Odontólogos; Profissionais das equipes multiprofissionais, como nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos; Agentes comunitários de saúde (ACS); Agentes de combate às endemias (ACE); Trabalhadores administrativos e de apoio que atuam nas Unidades Básicas de Saúde.

“Estamos protegendo quem está na linha de frente do atendimento à população. Essa estratégia fortalece o enfrentamento à dengue em Salvador e demonstra nosso compromisso com a saúde dos trabalhadores do SUS e da comunidade. Ela integra o conjunto de estratégias de enfrentamento à doença, aliada às ações de prevenção, controle do mosquito e mobilização da população”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves.

Outros públicos poderão ser contemplados após o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde, conforme a ampliação da disponibilidade de doses.

A vacina do Instituto Butantan é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia por dengue. O imunizante possui esquema de dose única, administrado por via subcutânea.

A Secretaria reforça que pessoas que já receberam ou iniciaram o esquema vacinal com a vacina contra a dengue do laboratório Takeda (Qdenga) devem manter o mesmo imunizante até a conclusão do esquema, que é composto por duas doses, com intervalo de três meses.