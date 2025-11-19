PERIGO

Motociclista morre após cair de viaduto em Salvador

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta (19)

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 10:09

Motociclista morre após cair de viaduto em Salvador Crédito: Reprodução

Uma motociclista morreu após cair de um viaduto na BA-526, também conhecida como Estrada do CIA-Aeroporto, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira (19). A vítima foi identificada como Ana Lucia dos Santos Santana, de 28 anos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima conduzia uma moto quando perdeu o controle do veículo, colidiu contra o meio-fio e acabou sofrendo uma queda fatal.

Uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada e, ao chegar no local, adotou todos os procedimentos cabíveis para ocorrências dessa natureza.