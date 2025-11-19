Acesse sua conta
BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores

Reajuste de 5,13% atualiza valores para todas as categorias de veículos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:19

CLN administra BA-099 no Litoral Norte
CLN administra BA-099 no Litoral Norte Crédito: Divulgação

A partir de 22 de novembro de 2025, as tarifas do pedágio da BA-099 vão ficar mais caras. O reajuste de 5,13% foi aprovado pela Agerba e faz parte da correção anual prevista no contrato da Concessionária Litoral Norte (CLN). O aumento foi calculado com base no IPCA, que mede a inflação.

Com a mudança, motoristas de carros, caminhonetes e furgões passarão a pagar R$ 9,80 nos dias úteis e R$ 14,70 nos fins de semana e feriados. Os valores também mudam para caminhões, ônibus, motos e veículos com reboque, variando de acordo com o número de eixos.

A BA-099 tem 217 quilômetros e vai da ponte do Rio Joanes, entre Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra, na divisa com Sergipe. A CLN também administra os acessos para destinos turísticos como Arembepe, Praia do Forte, Subaúma, Conde e outros.

Além de cobrar o pedágio, a concessionária é responsável pela manutenção da estrada e pelos serviços de apoio ao motorista, como atendimento em casos de emergência médica ou problemas mecânicos iniciais.

Serviço — Novas tarifas do pedágio da BA-099 (a partir de 22/11/2025)

Carros, caminhonetes e furgões (2 eixos)

Dias úteis: R$ 9,80

Fins de semana/feriados: R$ 14,70

Caminhão leve, ônibus e caminhão-trator (2 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 19,70

Fins de semana/feriados: R$ 29,50

Carro ou caminhonete com semi-reboque (3 eixos)

Dias úteis: R$ 14,70

Fins de semana/feriados: R$ 22,10

Caminhão, caminhão-trator e ônibus (3 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 29,50

Fins de semana/feriados: R$ 44,20

Carro ou caminhonete com reboque (4 eixos)

Dias úteis: R$ 19,70

Fins de semana/feriados: R$ 29,50

Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (4 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 39,30

Fins de semana/feriados: R$ 59,00

Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (5 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 49,10

Fins de semana/feriados: R$ 73,70

Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (6 eixos, rodagem dupla)

Dias úteis: R$ 59,00

Fins de semana/feriados: R$ 88,50

Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor

Dias úteis: R$ 4,90

Fins de semana/feriados: R$ 7,40

