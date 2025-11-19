BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07:19
A partir de 22 de novembro de 2025, as tarifas do pedágio da BA-099 vão ficar mais caras. O reajuste de 5,13% foi aprovado pela Agerba e faz parte da correção anual prevista no contrato da Concessionária Litoral Norte (CLN). O aumento foi calculado com base no IPCA, que mede a inflação.
Com a mudança, motoristas de carros, caminhonetes e furgões passarão a pagar R$ 9,80 nos dias úteis e R$ 14,70 nos fins de semana e feriados. Os valores também mudam para caminhões, ônibus, motos e veículos com reboque, variando de acordo com o número de eixos.
CLN administra BA-099 no Litoral Norte
A BA-099 tem 217 quilômetros e vai da ponte do Rio Joanes, entre Lauro de Freitas e Camaçari, até Jandaíra, na divisa com Sergipe. A CLN também administra os acessos para destinos turísticos como Arembepe, Praia do Forte, Subaúma, Conde e outros.
Além de cobrar o pedágio, a concessionária é responsável pela manutenção da estrada e pelos serviços de apoio ao motorista, como atendimento em casos de emergência médica ou problemas mecânicos iniciais.
Serviço — Novas tarifas do pedágio da BA-099 (a partir de 22/11/2025)
Carros, caminhonetes e furgões (2 eixos)
Dias úteis: R$ 9,80
Fins de semana/feriados: R$ 14,70
Caminhão leve, ônibus e caminhão-trator (2 eixos, rodagem dupla)
Dias úteis: R$ 19,70
Fins de semana/feriados: R$ 29,50
Carro ou caminhonete com semi-reboque (3 eixos)
Dias úteis: R$ 14,70
Fins de semana/feriados: R$ 22,10
Caminhão, caminhão-trator e ônibus (3 eixos, rodagem dupla)
Dias úteis: R$ 29,50
Fins de semana/feriados: R$ 44,20
Carro ou caminhonete com reboque (4 eixos)
Dias úteis: R$ 19,70
Fins de semana/feriados: R$ 29,50
Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (4 eixos, rodagem dupla)
Dias úteis: R$ 39,30
Fins de semana/feriados: R$ 59,00
Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (5 eixos, rodagem dupla)
Dias úteis: R$ 49,10
Fins de semana/feriados: R$ 73,70
Caminhão ou caminhão-trator com semi-reboque (6 eixos, rodagem dupla)
Dias úteis: R$ 59,00
Fins de semana/feriados: R$ 88,50
Motocicletas, motonetas e bicicletas a motor
Dias úteis: R$ 4,90
Fins de semana/feriados: R$ 7,40