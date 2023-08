Pedágio da BA-099 passa a aceitar pagamento com débito, crédito e Pix

O pedágio da BA-099 passou a aceitar, desde a terça-feira (1º) o pagamento da tarifa nas cabines manuais nas modalidades débito, crédito ou Pix, por aproximação de dispositivos NFC, cartões com chip ou leitura de QR Code. A partir de agora, os motoristas que trafegam na Estrada do Coco e na Linha Verde poderão realizar o pagamento da tarifa utilizando cartões, celulares, relógios, pulseiras e outros dispositivos com NFC, desde que habilitados em suas instituições financeiras. Até o momento, serão aceitos pagamentos nas bandeiras Mastercard, Visa, Elo e Hipercard.

Para viabilizar a implantação dos equipamentos, a Concessionária Litoral Norte (CLN) realizou um estudo que permitiu a inclusão das três novas modalidades alternativas. Com isso, a empresa se tornou a primeira Concessionária de Rodovias do Nordeste a adotar a tecnologia em 100% das cabines manuais.

A novidade contou com parceria da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA), que acompanhou a construção do processo de implantação.

O processo funciona de forma simples: o cliente informa na cabine a modalidade de pagamento (dinheiro, débito, crédito ou pix), paga com dinheiro ou aproxima o dispositivo ou cartão no leitor e a transação é confirmada pelo atendente.

Para habilitar o sistema NFC no cartão, o cliente deve entrar em contato com seu banco ou instituição financeira. O pagamento por aproximação também pode ser realizado por meio das carteiras digitais, a exemplo da Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. A utilização do serviço não terá custo adicional ao valor da tarifa de pedágio, e a segurança do sistema se dá pela criptografia dos dados do cartão do usuário.