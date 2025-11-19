Acesse sua conta
Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador nesta quarta (19)

Alteração vai afetar dois bairros

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:38

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

O transporte da região do Vale das Pedrinhas e da Barroquinha vai sofrer alterações a partir desta quarta-feira (19). A linha 0718 – Vale das Pedrinhas x Lapa terá seu atendimento modificado com o objetivo de dar maior dinâmica ao atendimento da região.

A linha terá seu atendimento seccionado, passando a ter ponto de retorno na Estação da Lapa durante os dias úteis, sábados, domingos e feriados. A operação terá início às 05h30 com última viagem às 21h40, saindo do Vale das Pedrinhas e passando pelas avenidas Juracy Magalhães, Vasco da Gama, Vale do Tororó, chegando na estação da Lapa. Na volta para o bairro o itinerário passará pelo Vale do Tororó e as avenidas Vaco da Gama e Juracy Magalhães. Serão realizadas 17 viagens diárias nos dias úteis, 18 aos sábados e 20 viagens aos domingos e feriados.

Com esta mudança, será criada uma nova linha, a 0718-02 – Vale das Pedrinhas/Estação Pedrinhas BRT, que funcionará nos dias úteis, com 13 viagens diárias, conectando diretamente o bairro ao sistema BRT, facilitando a integração dos passageiros e ampliando as opções de deslocamento. A linha irá operar das 05h40 às 19h30, saindo do final de linha do bairro até a estação BRT Pedrinhas, passando pela avenida Juracy Magalhães, utilizando o retorno abaixo do complexo de viadutos Rei Pelé, e voltando para o final de linha do bairro.

As mudanças foram anunciadas pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) na terça-feira (18). Equipes da pasta e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as alterações.

Barroquinha

A região da Barroquinha também contará com um novo atendimento a partir desta quarta-feira (19). Será criada a linha 0122 – Lapa x Barroquinha, que fará 31 viagens em dias úteis e 19 aos sábados, domingos e feriados.

Com operação das 05h30 às 20h30, a linha sairá da Estação da Lapa, passando pelo Av. Vale do Tororó, praça Doutor João Mangabeira, avenida Centenário, avenida Vasco da Gama, rua Djalma Dutra, rua Cônego Pereira, avenida J.J. Seabra, chegando ao terminal da Barroquinha. Na volta, passará pela avenida Av. J. J. Seabra, Ladeira de Santana, rua do Carro, rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Boulevard América, rua José Leonidio de Sena, avenida Presidente Costa e Silva, avenida Vale do Tororó, chegando à Estação da Lapa.

