Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador nesta quarta (19)

Alteração vai afetar dois bairros

Esther Morais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:38

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

O transporte da região do Vale das Pedrinhas e da Barroquinha vai sofrer alterações a partir desta quarta-feira (19). A linha 0718 – Vale das Pedrinhas x Lapa terá seu atendimento modificado com o objetivo de dar maior dinâmica ao atendimento da região.

A linha terá seu atendimento seccionado, passando a ter ponto de retorno na Estação da Lapa durante os dias úteis, sábados, domingos e feriados. A operação terá início às 05h30 com última viagem às 21h40, saindo do Vale das Pedrinhas e passando pelas avenidas Juracy Magalhães, Vasco da Gama, Vale do Tororó, chegando na estação da Lapa. Na volta para o bairro o itinerário passará pelo Vale do Tororó e as avenidas Vaco da Gama e Juracy Magalhães. Serão realizadas 17 viagens diárias nos dias úteis, 18 aos sábados e 20 viagens aos domingos e feriados.

Com esta mudança, será criada uma nova linha, a 0718-02 – Vale das Pedrinhas/Estação Pedrinhas BRT, que funcionará nos dias úteis, com 13 viagens diárias, conectando diretamente o bairro ao sistema BRT, facilitando a integração dos passageiros e ampliando as opções de deslocamento. A linha irá operar das 05h40 às 19h30, saindo do final de linha do bairro até a estação BRT Pedrinhas, passando pela avenida Juracy Magalhães, utilizando o retorno abaixo do complexo de viadutos Rei Pelé, e voltando para o final de linha do bairro.

As mudanças foram anunciadas pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) na terça-feira (18). Equipes da pasta e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre as alterações.

Barroquinha

A região da Barroquinha também contará com um novo atendimento a partir desta quarta-feira (19). Será criada a linha 0122 – Lapa x Barroquinha, que fará 31 viagens em dias úteis e 19 aos sábados, domingos e feriados.

