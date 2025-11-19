Acesse sua conta
Operação em paraísto turístico da Bahia mira grupo que lavou R$ 9 milhões

Líder do esquema é venezuelano e usava casa de câmbio para movimentar recursos

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:32

Crédito: Arquivo Agência Brasil

A cidade de Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia, virou um dos pontos de foco da Operação Venezuela, que foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (19) pela Polícia Federal (PF). A ação, que cumpre mandados em Salvador, Boa Vista e Curitiba, mira uma organização criminosa transnacional especializada em crimes financeiros, lavagem de dinheiro e imigração ilegal.

O grupo teria movimentado cerca de R$ 9 milhões provenientes de atividades ilícitas relacionadas ao ingresso irregular de estrangeiros pela fronteira norte do país e ao tráfico de drogas. As investigações começaram no paraíso turístico baiano na Costa do Descobrimento, onde três dos investigados chegaram a morar.

Durante o curso da apuração, os três se mudaram para Roraima e Paraná, estados onde mantêm atividades comerciais e continuaram operando o esquema. Segundo a PF, o grupo utilizava “laranjas” para ocultar a origem dos valores e a identidade dos verdadeiros beneficiários.

Contas bancárias de terceiros eram usadas para mascarar o caminho do dinheiro, dificultar o rastreamento e permitir a circulação de montantes milionários sem levantar suspeitas. A operação cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal em Salvador. As ações ocorreram em Boa Vista (RR) e Curitiba (PR).

De acordo com os investigadores, um dos líderes da organização — de nacionalidade venezuelana — exercia papel central na lavagem de dinheiro, utilizando uma loja de câmbio em Boa Vista para movimentar os recursos ilícitos. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

