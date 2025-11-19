Acesse sua conta
Ex-candidato a prefeito de cidade na Bahia, PM é preso por morte de empresário

Edgar Rocha é investigado por homicídio de Izairon Silva Gomes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:08

Edgar Sobrinho é investigado por morte de Izairon
Edgar Sobrinho (á esquerda) é investigado por morte de Izairon (à direita) Crédito: Reprodução

O policial militar Edgar Rocha Fernandes Sobrinho, de 43 anos, ex-candidato à Prefeitura de Encruzilhada, foi preso na manhã desta quarta-feira (19), suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em 11 de outubro, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

De acordo com informações de policiais, Edgar teria participado da execução de Izairon Silva Gomes, conhecido como “William”. A vítima estava a bordo de uma caminhonete, na Avenida Luís Eduardo Magalhães, quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo. Izairon trabalhava com compra e venda de veículos.

A motivação do crime ainda não foi divulgada, mas a Operação Veritas, que prendeu o soldado, foi deflagrada pela FORCE da Corregedoria Geral, pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Corregedoria da Polícia Militar. Ordens judiciais foram cumpridas em Vitória da Conquista e Encruzilhada.

Além do mandado de prisão, equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao PM. Na ação, foram apreendidos uma arma de fogo e aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia. O investigado será conduzido ao Batalhão de Polícia de Choque, em Salvador.

O material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações. Nas eleições de 2024, Edgar Sobrinho conquistou 24,57% dos eleitores, com 2.913 votos. No pleito, no entanto, ele foi derrotado pelo candidato Doutor Pedrinho, que teve 8.719 votos e chegou a 73,54%

Prefeito eleito investigado

No mês passado, Dr. Pedrinho virou alvo de operação por esquema criminoso que envolvia a prefeita de Poções, contava com empresas de fachada e teria desviado R$ 12 milhões dos cofres públicos. De acordo com investigação da Polícia Federal (PF), contratos de terceirização de mão de obra financiados com recursos do FUNDEB, SUS e FNAS e fechados pelos gestores apresentavam graves irregularidades.

“As investigações apontam ausência de estudos técnicos, pesquisa de preços inadequada, majoração indevida de valores contratuais e prestação fictícia de serviços. O prejuízo estimado ao erário ultrapassa R$ 12 milhões”, divulgou a PF. A partir dos contratos, segundo informações de policiais, investigadores descobriram uma estrutura criminosa organizada que atuava em diversos municípios baianos. O grupo utilizava empresas de fachada e familiares como intermediários financeiros.

O uso de parentes foi detectado por conta de movimentações bancárias atípicas e ocultação patrimonial para viabilizar os desvios e a lavagem de dinheiro. Ao todo, 25 mandados são cumpridos em Poções, Encruzilhada, Barreiras e Vitória da Conquista. A operação, batizada de Intercessor, é deflagrada em ação conjunta da PF com a Controladoria-Geral da União (CGU) e emprego de 68 policiais federais e 13 auditores da CGU. Os crimes são investigados entre os anos de 2021 e 2023.

Os crimes apurados incluem organização criminosa, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e crimes contra a legislação trabalhista, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão.

