Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são o vereador e ex-secretários presos por desviar R$ 12 milhões da saúde pública na Bahia

Políticos viraram alvo de operação por liderar esquema criminoso em Formosa do Rio Preto

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:44

Hildjane Leite foi preso na Operação USG
Hildjane Leite foi preso na Operação USG Crédito: Reprodução

Os líderes do esquema criminoso que teria desviado R$ 12 milhões em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, estão entre os nove presos da Operação USG, deflagrada na manhã de terça-feira (18). Segundo fonte policial consultada, eles são Hildjane Leite, José Rocha Mascarenhas e Raimunda Eliane Soares Pedrosa, que se valiam das posições que ocupavam em cargos públicos para viabilizar todo o esquema.

Enfermeiro, Hildjane, como é mais conhecido, foi eleito em 2024 com 627 votos, obtendo 3,53% dos votos. Ele tinha, justamente, a saúde pública como bandeira de campanha. Nas redes sociais, após a eleição, o político divulgava ações, projetos e propostas relacionadas ao tema. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), declarou não possuir bens antes de assumir o mandato na Câmara dos Vereadores.

Hildjane Leite foi preso na Operação USG

Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução
1 de 8
Hildjane Leite foi preso na Operação USG por Reprodução

Hildjane concorreu a vereador nas últimas três eleições, sendo eleito em 2016, derrotado em 2020 e reconduzido ao cargo em 2024. Natural de Urandi, mora em Formosa do Rio Preto há mais de vinte anos. Além da função na Câmara, já foi duas vezes secretário de Saúde do município.

Já José Rocha Mascarenhas e Raimunda Eliane Soares Pedrosa, assim como ele, atuaram como secretários da pasta e são apontados como líderes do esquema que envolvia plantões médicos falsos, manipulação de exames e contratos de licitação. O profundo conhecimento da estrutura da secretaria e do sistema municipal de saúde foi fundamental para que os envolvidos chefiasssem a organização criminosa, que levou a outras seis prisões.

LEIA MAIS 

Vereador e ex-secretários são presos por esquema que desviou R$ 12 milhões de saúde pública na Bahia

Câmara afasta vereador preso durante operação contra o BDM na Bahia

Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Ex-vereador preso por matar jovem atropelado na Bahia dirigiu embriagado e estava com arma da polícia

Pai de líder de facção e contato do BDM: ex-vereador é peça chave no tráfico de Juazeiro

Como os desvios funcionavam

As investigações revelaram uma estrutura criminosa voltada para o desvio de verbas da saúde pública. O núcleo central da organização era formado pelos ex-secretários municipais que, com o auxílio de familiares e empresários, controlavam contratos de clínicas e laboratórios credenciados pelo município.

Entre os envolvidos estão médicos apontados como sócios formais de empresas de fachada e diretores hospitalares responsáveis por validar procedimentos jamais realizados. Relatórios técnicos identificaram que clínicas credenciadas estavam entre as utilizadas para viabilizar o esquema.

O mecanismo de fraude incluía a emissão de exames, plantões e atendimentos fictícios, além de lançamentos completamente incompatíveis com a dinâmica assistencial do município. Uma das irregularidades identificadas foi a quantidade de ultrassonografias, considerada nove vezes superior à média regional.

Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública

Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil
1 de 4
Operação mira grupo que desviou R$ 12 milhões da saúde pública por Polícia Civil

Leia mais

Imagem - Mestra, professora e ativista: quem é a ex-secretária encontrada morta na Bahia

Mestra, professora e ativista: quem é a ex-secretária encontrada morta na Bahia

Imagem - Jovem morto por ser do Nordeste de Amaralina foi retirado à força de terreiro

Jovem morto por ser do Nordeste de Amaralina foi retirado à força de terreiro

Imagem - BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores

BA-099 terá aumento em tarifas de pedágio a partir de sábado (22); veja novos valores

Tags:

Bahia Oeste Desvio Vereador Preso Hildjane Leite Saúde Pública

Mais recentes

Imagem - Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador nesta quarta (19)

Novas linhas de ônibus passam a circular em Salvador nesta quarta (19)
Imagem - Morre Madonna, cadelinha famosa no campus da Ufba

Morre Madonna, cadelinha famosa no campus da Ufba
Imagem - Mutirão oferece vacina V10 gratuita para cães no Parque da Cidade nesta quarta-feira (19)

Mutirão oferece vacina V10 gratuita para cães no Parque da Cidade nesta quarta-feira (19)

MAIS LIDAS

Imagem - Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado
01

Nem gasolina, nem carro elétrico: a aposta da Hyundai para os carros do futuro vai te deixar impressionado

Imagem - Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'
02

Mãe de jovem do Nordeste de Amaralina morto ficou cara a cara com executores: 'Mentiram para mim'

Imagem - Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador
03

Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Imagem - Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana
04

Confira o que abre e fecha no dia da Consciência Negra em Salvador e Região Metropolitana