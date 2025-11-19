CRIME

Saiba quem são o vereador e ex-secretários presos por desviar R$ 12 milhões da saúde pública na Bahia

Políticos viraram alvo de operação por liderar esquema criminoso em Formosa do Rio Preto

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:44

Hildjane Leite foi preso na Operação USG Crédito: Reprodução

Os líderes do esquema criminoso que teria desviado R$ 12 milhões em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, estão entre os nove presos da Operação USG, deflagrada na manhã de terça-feira (18). Segundo fonte policial consultada, eles são Hildjane Leite, José Rocha Mascarenhas e Raimunda Eliane Soares Pedrosa, que se valiam das posições que ocupavam em cargos públicos para viabilizar todo o esquema.

Enfermeiro, Hildjane, como é mais conhecido, foi eleito em 2024 com 627 votos, obtendo 3,53% dos votos. Ele tinha, justamente, a saúde pública como bandeira de campanha. Nas redes sociais, após a eleição, o político divulgava ações, projetos e propostas relacionadas ao tema. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), declarou não possuir bens antes de assumir o mandato na Câmara dos Vereadores.

Hildjane Leite foi preso na Operação USG 1 de 8

Hildjane concorreu a vereador nas últimas três eleições, sendo eleito em 2016, derrotado em 2020 e reconduzido ao cargo em 2024. Natural de Urandi, mora em Formosa do Rio Preto há mais de vinte anos. Além da função na Câmara, já foi duas vezes secretário de Saúde do município.

Já José Rocha Mascarenhas e Raimunda Eliane Soares Pedrosa, assim como ele, atuaram como secretários da pasta e são apontados como líderes do esquema que envolvia plantões médicos falsos, manipulação de exames e contratos de licitação. O profundo conhecimento da estrutura da secretaria e do sistema municipal de saúde foi fundamental para que os envolvidos chefiasssem a organização criminosa, que levou a outras seis prisões.

Como os desvios funcionavam

As investigações revelaram uma estrutura criminosa voltada para o desvio de verbas da saúde pública. O núcleo central da organização era formado pelos ex-secretários municipais que, com o auxílio de familiares e empresários, controlavam contratos de clínicas e laboratórios credenciados pelo município.

Entre os envolvidos estão médicos apontados como sócios formais de empresas de fachada e diretores hospitalares responsáveis por validar procedimentos jamais realizados. Relatórios técnicos identificaram que clínicas credenciadas estavam entre as utilizadas para viabilizar o esquema.

O mecanismo de fraude incluía a emissão de exames, plantões e atendimentos fictícios, além de lançamentos completamente incompatíveis com a dinâmica assistencial do município. Uma das irregularidades identificadas foi a quantidade de ultrassonografias, considerada nove vezes superior à média regional.