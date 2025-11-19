Acesse sua conta
Natural da 'cidade dos dinossauros' e amigo de Ivete, conheça novo presidente do TJ-BA

José Edivaldo Rotondano foi eleito com 32 votos nesta quarta-feira (19)

  Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 11:11

José Edivaldo Rotondano
Crédito: Divulgação

O desembargador José Edivaldo Rotondano foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) na manhã desta quarta-feira (19), com 32 votos. Ele vai suceder a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende no comando da Corte.

José Rotondano contou com o apoio da desembargadora Cynthia Maria Pina Resende na eleição. A disputa afunilou entre ele e o desembargador Edmilson Jatahy Júnior, que recebeu 26 votos. A desembargadora Ivone Bessa Ramos, que também concorria ao cargo, teve cinco votos.

Rotondano estará à frente do Judiciário baiano pelos próximos dois anos. A posse da Mesa Diretora acontecerá em fevereiro de 2026. Foram eleitos, também, os Desembargadores Josevando Souza Andrade (1ª Vice-Presidência); Mário Albiani Júnior (2ª Vice-Presidência); Salomão Resedá (Corregedor-Geral da Justiça); e Pilar Célia Tobio de Claro (Corregedora-Geral do Foro Extrajudicial).

José Edivaldo Rotondano

José Edivaldo Rotondano
José Edivaldo Rotondano por Divulgação
José Edivaldo Rotondano por Divulgação
José Edivaldo Rotondano por Divulgação
José Edivaldo Rotondano por Divulgação

Quem é José Rotondano

Natural de Santa Inês, no Vale do Jiquiriçá, José Edivaldo Rocha Rotondano é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). É especialista em Direito Civil e Processual Civil (1995) Universidade Estadual de Santa Cruz – Faculdade de Ilhéus.

Foi empossado no cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 2013. Elegeu-se, em 2016, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e assumiu a Presidência do órgão no biênio 2017-2019.

Rotondano foi eleito integrante da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 2013. Por duas vezes, foi eleito presidente .da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por duas vezes (2014-2015 e 2020-2021). Em 2018, recebeu a medalha da ‘Comenda Dois de Julho’, outorgada pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia (Alba).

O desembargador reuniu inúmeras figuras públicas em seu último aniversário, realizado no dia 9 de novembro. Entre as personalidades, estavam a cantora Ivete Sangalo, o prefeito Bruno Reis, o ministro da Casa Civil Rui Costa, o senador Jaques Wagner e o ministro do STF Dias Toffoli. Veveta, aliás, fez uma apresentação surpresa ao lado de Uelma, interpretando os clássicos “Muito Obrigado Axé” e “Não Deixe o Samba Morrer. 

Bahia Eleição Tj-ba

