Saiba quem são os desembargadores que disputam a presidência do TJ-BA

Eleição acontece nesta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 05:00

Falta pouco para que o nome de quem ficará à frente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) seja definido. A eleição, que vem movimentando os bastidores do Poder Judiciário baiano, está marcada para esta quarta-feira (19), às 8h30, na sala de sessões do Tribunal Pleno. Três desembargadores concorrem ao cargo de presidente para o biênio 2026-2028.

O capítulo mais recente que mudou os rumos da disputa aconteceu na sexta-feira (14), quando o desembargador Baltazar Miranda anunciou oficialmente a retirada da sua candidatura ao comando do Tribunal. Em sessão plenária, o magistrado disse que a desistência foi anunciada após reflexões. Baltazar Miranda declarou apoio formal ao desembargador Jatahy Júnior, segundo ele, como forma de fortalecer a unidade interna da Corte. 

Jose Edivaldo Rocha Rotondano por Divulgação
Ivone Bessa Ramos por Divulgação
Desembargador Jatahy Júnior por Divulgação
1 de 3
Jose Edivaldo Rocha Rotondano por Divulgação

A saída do desembargador afunilou ainda mais a disputa, que conta com três chapas. Jatahy Júnior, que recebeu o apoio do colega na semana passada, já foi corregedor das Comarcas do Interior e atualmente é Diretor-Geral da Universidade Corporativa Ministro Hermes Lima (Unicorp), instituição de ensino e capacitação vinculada ao TJ-BA. 

Jatahy Júnior tem como principal concorrente o desembargador José Edivaldo Rotondano,  que conta com o apoio da atual presidente do TJ-BA, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende. Rotondano foi presidente do Tribunal Eleitoral Regional (TRE-BA), Corregedor Geral do TJ-BA e Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cargo que ocupará até janeiro de 2026.

Completa o trio de candidatos à presidência a Ivone Bessa Ramos, empossada como desembargadora do TJ-BA em 21 de outubro de 2013. Ivone Bessa preside a Comissão Permanente de Reforma Judiciária do Tribunal. Ela é vista com chances menores na disputa pelo cargo de presidente por não ter ocupado cargos de maior projeção. 

Leia mais

Imagem - Reportagem do CORREIO é finalista de prêmio do TJ-BA

Reportagem do CORREIO é finalista de prêmio do TJ-BA

Imagem - A acirrada disputa pelo TJ-BA e as contas da oposição baiana para 2026

A acirrada disputa pelo TJ-BA e as contas da oposição baiana para 2026

Imagem - TJ-BA aprova aumento de 50% no auxílio-saúde de juízes, servidores e dependentes

TJ-BA aprova aumento de 50% no auxílio-saúde de juízes, servidores e dependentes

Além do cargo de presidente, serão eleitos, na quarta-feira (19), o 1ª Vice-Presidente, 2ª Vice-Presidente, Corregedor-Geral de Justiça, Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial e Ouvidoria (confira abaixo todos os nomes). A votação dos desembargadores é secreto, para cada um dos cargos, por meio do sistema de votação eletrônica. 

Para os cargos de Presidente, 1º Vice-Presidente e 2º Vice-Presidente, são eleitos os desembargadores que obtêm a maioria absoluta dos votos (metade mais um), realizando-se nova votação entre os dois mais votados, se nenhum alcançar os votos exigidos. Já os corregedores são eleitos por maioria simples. Havendo empate, é eleito o desembargador mais antigo na carreira.

Em novembro de 2023, a atual presidente, Cynthia Maria Pina Resende, foi eleita em primeiro turno, com 46 dos 62 votos. O desembargador Pedro Augusto Costa Guerra recebeu 15 votos. Seja qual for o candidato eleito nesta semana, sabe-se que os principais pontos a serem debatidos são a morosidade processual, necessidade de concursos públicos, produtividade do sistema de Justiça, utilização da inteligência artificial, entre outros. 

Desembargadores inscritos para a eleição da Mesa Diretora

Para o cargo de Presidente:

Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano

Desembargador Jatahy Júnior

Desembargadora Ivone Bessa Ramos

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Para o cargo de 1ª Vice-Presidente:

Desembargador José Cícero Landim Neto

Desembargadora Nágila Maria Sales Brito

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Desembargador Josevando Souza Andrade

Para o cargo de 2ª Vice-Presidente:

Desembargadora Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

Para o cargo de Corregedor-Geral de Justiça:

Desembargador Emílio Salomão Pinto Resedá

Desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Para o cargo de Corregedor-Geral do Foro Extrajudicial:

Desembargadora Pilar Célia Tobio Claro

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

Para a Ouvidoria:

Desembargadora Dinalva Gomes Larajeira Pimentel

Desembargador Baltazar Miranda Saraiva

Desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos

