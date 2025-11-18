SEGURANÇA

Operação cumpre mandados contra organização criminosa na Bahia

Ordens judiciais também são cumpridas em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:29

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) deflagrou nesta terça-feira (18) a Operação Alta Potência 2, que tem como objetivo cumprir ordens judiciais na Bahia e em outros três estados. A facção alvo da operação tem conexão com organização criminosa paulista e envolvimento com tráficos de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro.

Na Bahia, os mandados são cumpridos nas cidades de Salvador, Jequié, Ipiaú, Serrinha, Itagibá, Ubatã, Gandu, Ilhéus, Porto Seguro e Ibirataia. As forças de segurança também cumprem ordens judiciais em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

As investigações foram intensificadas em fevereiro de 2025, após a captura do líder da organização criminosa. O traficante estava escondido em Barra Velha, cidade de Santa Catarina.