Grupo especializado em roubo de caminhões em Vitória da Conquista movimentou mais de R$ 10 milhões em um ano

Três foram presos em operação nesta sexta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:22

Operação Heritage
Operação Heritage Crédito: Polícia Civil

grupo especializado em roubo de caminhões em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, movimentou mais de R$ 10 milhões em um ano. Três suspeitos de envolvimento no esquema foram presos durante a Operação Heritage, deflagrada nesta sexta-feira (14), no município. A ação ainda cumpre mandados de busca e apreensão em Itapetinga e em Itumbiara, cidade goiana.

As investigações começaram em abril de 2025, após diversos roubos de veículos pesados e cargas praticados na Bahia e no norte de Minas Gerais, em rotas com destino final em Vitória da Conquista.

De acordo com a Polícia Civil, um centro automotivo situado na BR-116, no km 805, que também foi alvo da operação, funcionava como ponto de desmanche, adulteração e receptação de veículos de carga roubados. O local pertence a um homem de 38 anos, apontado como líder do grupo.

Operação Heritage por Polícia Civil

O suspeito possui diversas passagens por receptação, roubo e adulteração de veículos. Parte dos mandados de busca e apreensão foi cumprida em um condomínio de alto padrão em Vitória da Conquista, onde os investigados viviam em situação de luxo.

As investigações apontam que o grupo atuava com roubos noturnos, realizava sequestro breve dos motoristas, promovia a troca imediata das placas e deslocava os veículos para a região entre Planalto e Vitória da Conquista, onde eram desmanchados e adulterados. Veículos de apoio eram utilizados tanto para reconhecimento de alvos quanto para suporte logístico nas ações. Um Relatório de Inteligência Financeira demonstrou que os criminosos movimentaram mais de R$ 10 milhões em um ano, havendo indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

A Operação Heritage foi realizada por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, unidade integrante do Departamento de Investigações Criminais (Deic). Quarenta policiais civis participaram da operação. Na ação, foram apreendidas diversas cabines e motores de caminhões, celulares e computadores, que passarão por perícia. As investigações continuam para localizar outros membros da organização criminosa e judicializar todos os responsáveis.

