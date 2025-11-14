CRIME

Três são presos em operação contra grupo especializado em roubo de caminhões na Bahia

Prisões ocorreram em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano

Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08:33

Operação Heritage Crédito: Polícia Civil

Três pessoas foram presas em operação contra um grupo criminoso especializado em roubo de caminhões em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Deflagrada na manhã desta sexta-feira (14), a Operação Heritage ainda cumpre mandados de busca e apreensão em Itapetinga e em Itumbiara, cidade goiana.

As investigações começaram em abril de 2025, após diversos roubos de veículos pesados e cargas praticados na Bahia e no norte de Minas Gerais, em rotas com destino final em Vitória da Conquista.

De acordo com a Polícia Civil, um centro automotivo situado na BR-116, no km 805, que também foi alvo da operação, funcionava como ponto de desmanche, adulteração e receptação de veículos de carga roubados. O local pertence a um homem de 38 anos, apontado como líder do grupo.

O suspeito possui diversas passagens por receptação, roubo e adulteração de veículos. Parte dos mandados de busca e apreensão foi cumprida em um condomínio de alto padrão em Vitória da Conquista, onde os investigados viviam em situação de luxo.

As investigações apontam que o grupo atuava com roubos noturnos, realizava sequestro breve dos motoristas, promovia a troca imediata das placas e deslocava os veículos para a região entre Planalto e Vitória da Conquista, onde eram desmanchados e adulterados. Veículos de apoio eram utilizados tanto para reconhecimento de alvos quanto para suporte logístico nas ações. Um Relatório de Inteligência Financeira demonstrou que os criminosos movimentaram mais de R$ 10 milhões em um ano, havendo indícios de lavagem de dinheiro e ocultação de bens.