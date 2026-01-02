SELEÇÃO

Inscrições para colégio e creche da Polícia Militar abrem nesta segunda (5); veja como participar

Candidatos podem ser inscritos até sexta-feira (9)

Monique Lobo

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 21:31

Vagas são para Colégio da Polícia Militar e para a Creche da Polícia Militar Crédito: Arquivo Correio

As inscrições para o processo seletivo para admissão de novos alunos do Colégios da Polícia Militar (CPM) e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nossa Senhora das Graças - Creche da Polícia Militar vão abrir nesta segunda-feira (5).

De acordo com os editais, as inscrições podem ser feitas até às 23h59 da próxima sexta-feira (9), no site da Polícia Militar da Bahia.

Serão disponibilizadas 2.307 vagas para alunos do 1º ano ao 9º ano nas 16 unidades do Colégio Militar. Já na Creche da Polícia Militar serão abertas 53 vagas para alunos do grupo de 2 anos ao grupo de 5 anos.

Confira os editais:

Edital de vagas do Colégio da Polícia Militar 1 de 6

Edital de vagas da Creche da Polícia Militar 1 de 6

Ainda segundo o edital, em Salvador, 70% das vagas serão destinadas a filhos de policiais militares e bombeiros militares do Corpo de Bombeiros, além de servidores públicos civis das duas instituições. O público externo terá acesso a 30% das vagas.

No interior, serão destinadas 50% das vagas para os filhos dos servidores das duas corporações, e 50% para o público externo.