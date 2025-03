VIAGEM

Aluno de Colégio da Polícia Militar vai a Sérvia participar de torneio de boxe

Kaleb Silva tem 14 anos, está no 8º ano do ensino fundamental e é treinado por ex-técnico de Popó

Aos 14 anos, Kaleb Silva, do 8º ano do Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) Lobato, é um dos quatro estudantes da rede estadual convocados para participar da International School Sport Federation (ISF) Gymnasiade U15, que acontece de 4 a 14 de abril, em Zlatibor, na Sérvia. >

Os atletas competirão na modalidade boxe e contam com o apoio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), além da parceria com a Confederação Brasileira de Boxe (CBBOXE). Eles foram convocados para fazer parte da delegação brasileira no evento após serem campeões da Etapa Sub 15, da modalidade boxe, nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em 2024.>