BATIDA

Estudante do Colégio da Polícia Militar morre em acidente com moto no Oeste baiano

Motorista de caminhão passou por teste de bafômetro, foi ouvido e liberado

Da Redação

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 14:32

Matheus de Lima Lamenha Crédito: Reprodução

Um adolescente de 17 anos morreu em uma batida entre uma moto e um caminhão na quarta-feira (30), na BR-242, em Barreiras, no Oeste da Bahia. A vítima fatal era Matheus de Lima Lamenha era aluno do Colégio da Polícia Militar (CPM) da cidade e estava pilotando a moto.

O acidente entre os dois veículos aconteceu no KM 755 da rodovia, quando o motociclista seguia no sentido Cristópolis e bateu de frente contra o caminhão, que vinha no sentido inverso.

O motorista do caminhão aguardou no local e passou pelo teste do bafômetro, que indicou que não houve consumo de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, ouvido e liberado.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio da Polícia Militar de Barreiras se solidarizou com familiares e amigos do aluno. "É com profundo pesar que a Família CPM Barreiras comunica o falecimento do nosso Aluno CPM Lamenha da 3ª série do Ensino Médio, vítima de acidente de trânsito, momento em nos solidarizamos com a família e amigos pela perda irreparável, tão precoce e dolorosa", diz o texto, assinado pelo diretor, major Ricardo Prudêncio Guedes Diz Prazos.