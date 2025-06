saúde

3 fatores importantes para o crescimento dos músculos

A carga estimula, o volume desenvolve e a frequência consolida os ganhos dos treinos

O crescimento muscular, chamado de hipertrofia, envolve muito mais do que simplesmente erguer grandes cargas ou executar séries intermináveis. Ele requer o equilíbrio entre intensidade, volume, frequência dos treinos, períodos de recuperação e uma nutrição apropriada. >

1. Carga: o estímulo inicial para a hipertrofia

A carga representa a intensidade do esforço, ou seja, o peso utilizado em cada exercício . Quando aumentada de forma progressiva, ela gera maior tensão mecânica, um dos principais estímulos fisiológicos para a hipertrofia muscular. >

Segundo um levantamento publicado no Journal of Strength and Conditioning Research , cargas mais elevadas são eficazes para maximizar o recrutamento de fibras musculares, associadas ao crescimento muscular. Contudo, o uso de cargas altas exige domínio técnico para prevenir lesões. >