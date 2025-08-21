POLO CULTURAL

Banco recebe as chaves do Palacete Saldanha, que sediará a nova unidade da Caixa Cultural Salvador

Casarão que abrigou o Liceu de Artes e Ofícios da Bahia vai passar por restauração e reforma custeadas pela Caixa

Tharsila Prates

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 22:18

Prédio do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, próximo à Praça da Sé Crédito: Evandro Veiga/ Arquivo CORREIO

A Caixa Econômica Federal (CEF) recebeu nesta quinta-feira (21) as chaves do Palacete Saldanha, no Centro Histórico de Salvador, que sediará a nova unidade da Caixa Cultural na capital baiana. A reforma será custeada pelo banco.

A cessão à Caixa se concretizou após o pagamento de quase R$ 5 milhões pelo governo do estado para saldar dívidas trabalhistas de funcionários do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. O imóvel, próximo à Praça da Sé, chegou a ser avaliado em R$ 9,5 milhões.

A solenidade simbólica de entrega das chaves ocorreu durante um encontro entre o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), o desembargador Jeferson Muricy, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O imóvel, construído no início do século 18 e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), serviu como residência e centro de ensino até ser fechado em 2007 por irregularidades administrativas.

Mesmo com as transformações, o prédio segue como um um relevante símbolo arquitetônico e cultural do Centro Histórico da capital. A expectativa agora é que, com a instalação da Caixa Cultural, o espaço volte a ser um polo de arte e conhecimento depois de tantos imbróglios.

O casarão vai passar por restauração e reforma custeadas pela CEF. “A Caixa vê com bons olhos o recebimento dessas chaves, para fazermos um dos maiores centros culturais, se não o maior centro cultural do Brasil”, pontuou o superintendente de Rede da CEF na Bahia, Sâmio Carvalho.