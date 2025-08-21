Acesse sua conta
Fábrica baiana relança boneca negra em parceria com Lázaro Ramos

Brinquedo já está disponível em lojas de todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 21:44

Relançamento da boneca Zuri é feito em parceria com o ator e escritor baiano Lázaro Ramos
Relançamento da boneca Zuri é feito em parceria com o ator e escritor baiano Lázaro Ramos Crédito: Divulgação

A fábrica baiana de brinquedos Novabrink anunciou o relançamento da boneca Zuri, criada para valorizar a representatividade na infância. Sucesso entre crianças, a personagem chega às prateleiras de todo o país em uma nova edição, com roupas coloridas e cabelo volumoso, que pode ser penteado de diversas formas.

Mais do que um brinquedo, Zuri foi pensada para estimular a autoestima e o sentimento de pertencimento. A campanha de relançamento conta com a participação do ator, escritor e diretor Lázaro Ramos, que reforça a importância do projeto:

“Zuri é muito mais do que uma boneca. Ela é um instrumento de pertencimento e de valorização da identidade. Participar desse projeto é colaborar para que mais crianças se sintam vistas, respeitadas e representadas”, destacou.

A nova Zuri tem 40 cm de altura, é indicada para crianças a partir dos 3 anos e já está disponível em lojas de todo o Brasil.

