JORNALISMO

Projeto de jornalismo baiano sobre IA é pré-selecionado para participar do SXSW; vote

Iniciativa do Sinjorba que já capacitou mais de 300 jornalistas pode ser apresentada no Texas

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 13:58

A jornalista Gabriela de Paula Crédito: Divulgação

A jornalista Gabriela de Paula, vice-presidente eleita do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), foi pré-selecionada para apresentar uma proposta no South by Southwest (SXSW) 2026, um dos maiores eventos de inovação do mundo, realizado em Austin, no Texas. A sessão, intitulada “Rewriting the Headline: Brazil’s Union-Led News Future”, destaca o programa Jornalista do Futuro, desenvolvido na Bahia, que capacita profissionais da imprensa para atuar com inteligência artificial.

Desde 2022, o programa já formou mais de 300 jornalistas em cidades como Salvador, Feira de Santana, Barreiras, Teixeira de Freitas, Ilhéus/Itabuna e Vitória da Conquista. É o primeiro programa estadual de requalificação focado exclusivamente em profissionais da comunicação, com uma cadeia estruturada de cursos em parceria com governos estaduais e apoio da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e da Bahiagás.

Gabriela de Paula, que também coordena a iniciativa, defende a relevância de compartilhar o modelo com outros países. “Queremos compartilhar um modelo replicável de educação em IA que nasceu na Bahia e já inspira outras regiões. É sobre devolver protagonismo aos jornalistas e reposicionar a profissão para a nova era”, afirmou.

A proposta está em votação aberta por meio da plataforma PanelPicker, ferramenta de curadoria do SXSW. O voto popular tem peso de 30% na decisão final dos curadores. O prazo para votar vai até o próximo domingo, 24 de agosto.

A apresentação mostrará como um sindicato com mais de 70 anos de história está impulsionando a inovação no jornalismo com métodos de baixo custo, ao formar profissionais para usar IA generativa e ferramentas digitais em processos de apuração, edição e distribuição.

Entre os principais aprendizados da experiência, a proposta promete mostrar:

Como um sindicato no Nordeste brasileiro treinou mais de 300 jornalistas em IA;

Estratégias práticas para descentralizar a inovação no jornalismo;

Caminhos para que instituições tradicionais se reinventem diante da transformação digital.

A votação pode ser feita clicando aqui. Para participar, é necessário criar uma conta na plataforma do SXSW PanelPicker, acessar a página da proposta e clicar em “Vote Up”.