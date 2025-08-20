Cachoeira abriga feira e encontro voltados para as comunidades quilombolas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:32
A cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, é ser palco de dois eventos que exaltam as comunidades quilombolas. Começaram nesta quarta (20) e seguem até o domingo (24) o 10° Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas e da 9ª Feira da Diversidade Quilombola, no Quilombo Engenho da Ponte, que fica no município.
Fruto da articulação das mulheres do Quilombo Engenho da Ponte, que há 16 anos defendem a preservação da identidade negra e quilombola no Vale do Iguape, a programação reúne debates, oficinas, feira da diversidade, desfile de moda e apresentações musicais, sempre orientados por saberes ligados à pesca artesanal, ao extrativismo e ao modo de vida tradicional do território.
Os eventos contam com apoio da Acelen. Além disso, a empresa também colabora com a restauração da fachada da histórica sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, também em Cachoeira, que está em andamento.
Formada exclusivamente por mulheres negras, a irmandade é reconhecida como um dos mais antigos símbolos de resistência, fé e preservação cultural do país. Com mais de dois séculos de história, a confraria religiosa mantém vivo o legado da luta contra a escravidão e a tradição que mistura elementos do catolicismo e do candomblé, sendo patrimônio imaterial da Bahia.
“Valorizar patrimônios como a Irmandade da Boa Morte garante que saberes, histórias e identidade cultural das comunidades locais cheguem às futuras gerações”, afirma Marcelo Lyra, vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen.