Cachoeira abriga feira e encontro voltados para as comunidades quilombolas

o 10° Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas e a 9ª Feira da Diversidade Quilombola começaram nesta quarta (20) e seguem até o domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:32

Edição anterior do Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas Crédito: Divulgação

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo baiano, é ser palco de dois eventos que exaltam as comunidades quilombolas. Começaram nesta quarta (20) e seguem até o domingo (24) o 10° Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas e da 9ª Feira da Diversidade Quilombola, no Quilombo Engenho da Ponte, que fica no município.

Fruto da articulação das mulheres do Quilombo Engenho da Ponte, que há 16 anos defendem a preservação da identidade negra e quilombola no Vale do Iguape, a programação reúne debates, oficinas, feira da diversidade, desfile de moda e apresentações musicais, sempre orientados por saberes ligados à pesca artesanal, ao extrativismo e ao modo de vida tradicional do território.

Os eventos contam com apoio da Acelen. Além disso, a empresa também colabora com a restauração da fachada da histórica sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, também em Cachoeira, que está em andamento.

Fachada da sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira
Fachada da sede da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, em Cachoeira Crédito: Divulgação

Formada exclusivamente por mulheres negras, a irmandade é reconhecida como um dos mais antigos símbolos de resistência, fé e preservação cultural do país. Com mais de dois séculos de história, a confraria religiosa mantém vivo o legado da luta contra a escravidão e a tradição que mistura elementos do catolicismo e do candomblé, sendo patrimônio imaterial da Bahia.

“Valorizar patrimônios como a Irmandade da Boa Morte garante que saberes, histórias e identidade cultural das comunidades locais cheguem às futuras gerações”, afirma Marcelo Lyra, vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen.

