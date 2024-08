TRADIÇÃO

Festa da Boa Morte atrai multidão e movimenta o Recôncavo baiano

Uma multidão tomou as ruas de Cachoeira, no Recôncavo, na manhã desta quinta-feira (15), para celebrar Nossa Senhora da Boa Morte. A data é considerada um dos momentos mais importantes do município e atrai baianos de outras cidades e turistas brasileiros e estrangeiros. A programação inclui missa solene, procissão e festa, e as celebrações continuam até domingo.