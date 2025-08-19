APRENDA A PLANTAR

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Planta é resistente, não dá muito trabalho e adora o clima quente da Bahia

Fernanda Varela

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:00

Siriguela Crédito: Reprodução

Baiano que é baiano ama seriguela. A fruta, que sempre está presente nas feiras e tabuleiros na rua, carrega lembranças de infância e é item obrigatório principalmente no verão. Mas o que muita gente não sabe é que essa delícia pode ser cultivada em casa com certa facilidade, garantindo colheita fresca e uma planta cheia de vida.

Siriguela 1 de 5

A árvore é resistente, não dá muito trabalho e adora o clima quente da Bahia. Em troca de sol pleno, solo bem cuidado e um pouco de atenção, a sirigueleira retribui com copa vistosa e frutos alaranjados que enchem os olhos.

Clima, solo e cuidados básicos

A planta se desenvolve melhor onde o calor impera. Por isso, o Nordeste é território perfeito para o cultivo. Antes de plantar, vale analisar o solo: quanto mais rico em matéria orgânica, melhor. A recomendação é abrir covas de cerca de 40 centímetros e manter um espaçamento de 5 a 6 metros entre cada árvore, garantindo que cresçam fortes e arejadas.

Quem não tem pressa pode começar pelas sementes, mas é bom saber que a frutificação demora de 4 a 6 anos. Já quem opta por mudas enxertadas colhe os primeiros frutos em 2 ou 3 anos.

Manutenção e colheita

Nos primeiros meses, a irrigação deve ser constante, mas sem encharcar. Adubar pelo menos uma vez ao ano faz diferença no vigor da planta e na qualidade dos frutos. Também é importante ficar de olho em pragas, como cochonilhas, e realizar podas para manter a copa saudável.

Quando chega a temporada, geralmente entre outubro e janeiro, o espetáculo acontece: árvores carregadas de frutinhas suculentas, doces e cheias de vitaminas. A ciriguela é rica em A, B e C, além de minerais como ferro e cálcio. Vai bem in natura, mas também rende sucos, doces e geleias que carregam sabor e memória afetiva.

Como plantar siriguela em vaso

1. Escolha o vaso certo

* Precisa ser grande e fundo (mínimo 60 cm de altura).

* Tenha furos no fundo para drenar a água.

2. Prepare a terra

* Misture terra comum de jardim com composto orgânico (esterco curtido ou húmus de minhoca).

* No fundo do vaso, coloque pedrinhas ou argila expandida para ajudar na drenagem.

3. Plante a muda

* O ideal é começar com uma muda enxertada (dá fruto mais rápido, em 2 a 3 anos).

* Coloque a muda no centro do vaso, cubra as raízes com terra e firme bem.

4. Cuidados básicos

* Sol: precisa de sol direto pelo menos 6 horas por dia.

* Água: regue de 2 a 3 vezes por semana, deixando o solo úmido mas nunca encharcado.

* Adubo: a cada 3 meses, coloque um pouco de adubo orgânico.

5. Manutenção

* Pode galhos secos ou muito embolados.

* Fique de olho em pragas (como cochonilhas).

6. Colheita