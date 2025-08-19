Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 06:00
Baiano que é baiano ama seriguela. A fruta, que sempre está presente nas feiras e tabuleiros na rua, carrega lembranças de infância e é item obrigatório principalmente no verão. Mas o que muita gente não sabe é que essa delícia pode ser cultivada em casa com certa facilidade, garantindo colheita fresca e uma planta cheia de vida.
Siriguela
A árvore é resistente, não dá muito trabalho e adora o clima quente da Bahia. Em troca de sol pleno, solo bem cuidado e um pouco de atenção, a sirigueleira retribui com copa vistosa e frutos alaranjados que enchem os olhos.
Clima, solo e cuidados básicos
A planta se desenvolve melhor onde o calor impera. Por isso, o Nordeste é território perfeito para o cultivo. Antes de plantar, vale analisar o solo: quanto mais rico em matéria orgânica, melhor. A recomendação é abrir covas de cerca de 40 centímetros e manter um espaçamento de 5 a 6 metros entre cada árvore, garantindo que cresçam fortes e arejadas.
Quem não tem pressa pode começar pelas sementes, mas é bom saber que a frutificação demora de 4 a 6 anos. Já quem opta por mudas enxertadas colhe os primeiros frutos em 2 ou 3 anos.
Manutenção e colheita
Nos primeiros meses, a irrigação deve ser constante, mas sem encharcar. Adubar pelo menos uma vez ao ano faz diferença no vigor da planta e na qualidade dos frutos. Também é importante ficar de olho em pragas, como cochonilhas, e realizar podas para manter a copa saudável.
Quando chega a temporada, geralmente entre outubro e janeiro, o espetáculo acontece: árvores carregadas de frutinhas suculentas, doces e cheias de vitaminas. A ciriguela é rica em A, B e C, além de minerais como ferro e cálcio. Vai bem in natura, mas também rende sucos, doces e geleias que carregam sabor e memória afetiva.
Como plantar siriguela em vaso
1. Escolha o vaso certo
* Precisa ser grande e fundo (mínimo 60 cm de altura).
* Tenha furos no fundo para drenar a água.
2. Prepare a terra
* Misture terra comum de jardim com composto orgânico (esterco curtido ou húmus de minhoca).
* No fundo do vaso, coloque pedrinhas ou argila expandida para ajudar na drenagem.
3. Plante a muda
* O ideal é começar com uma muda enxertada (dá fruto mais rápido, em 2 a 3 anos).
* Coloque a muda no centro do vaso, cubra as raízes com terra e firme bem.
4. Cuidados básicos
* Sol: precisa de sol direto pelo menos 6 horas por dia.
* Água: regue de 2 a 3 vezes por semana, deixando o solo úmido mas nunca encharcado.
* Adubo: a cada 3 meses, coloque um pouco de adubo orgânico.
5. Manutenção
* Pode galhos secos ou muito embolados.
* Fique de olho em pragas (como cochonilhas).
6. Colheita
* Em vaso, a planta pode demorar um pouco mais a produzir, mas quando começar, você vai ter frutinhas doces entre outubro e janeiro.