Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ator que vive Peter em 'Dona de Mim' é gay assumido e sofreu preconceito por namorar rapaz

Pedro Fernandes falou abertamente sobre sexualidade em entrevista recente

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:16

Pedro Fernandes é Peter em
Pedro Fernandes é Peter em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O personagem Peter tem naturalizado a presença de Pessoas com Deficiência nas telinhas, trazendo muito bom humor para as telinhas em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Acumulando fãs por seu trabalho, Pedro Fernandes, responsável por dar vida ao ao jovem trabalhador de uma padaria na trama viveu diversas barreiras para a aceitação sexualidade, mas hoje é gay assumido, nas redes e na vida. 

Em entrevista recente ao EXTRA, Pedro contou que viveu um relacionamento com um rapaz durante quatro anos, mas enfrentou julgamentos mesmo dentro do próprio movimento LGBT. "Tive um relacionamento [homoafetivo] por quatro anos, e atualmente estou solteiro. Vivi esse relacionamento com muitas barreiras e preconceitos dentro do próprio movimento LGBT. A gente não tem muito apoio no movimento LGBT para lutar pela pauta e naturalizar corpos PCDs", relatou o ator de 33 anos.

Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim"

Peter de "Dona de Mim" por Reprodução
Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim" por Reprodução
Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim" por Reprodução / Instagram
Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim" por Reprodução / Instagram
Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim" por Reprodução / Instagram
Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim" por Reprodução / Instagram
Pedro Fernandes é Peter de "Dona de Mim" por Reprodução / Instagram
Peter de "Dona de Mim" por Reprodução
1 de 8
Peter de "Dona de Mim" por Reprodução

Leia mais

Imagem - Sheron Menezzes anuncia morte do irmão e emociona

Sheron Menezzes anuncia morte do irmão e emociona

Imagem - Saiba como está a saúde de Faustão após sair da UTI

Saiba como está a saúde de Faustão após sair da UTI

Imagem - Veja como Samuel vai pedir Leo em namoro em 'Dona de Mim'

Veja como Samuel vai pedir Leo em namoro em 'Dona de Mim'

Sobre a descoberta de sua sexualidade, Pedro contou que também não foi fácil, assim como o primeiro relacionamento gay. "Foi muito difícil eu me aceitar como homem gay e entender esse corpo como um corpo gay, um corpo com deficiência LGBT, que enfrenta dois preconceitos num corpo só. Primeiro eu tive que furar a bolha interna, da descoberta, que é muito solitária, depois, a barreira família, e depois a barreira social, que é barreira do próprio movimento, dos amigos, de reconhecerem e respeitarem esse corpo com deficiência", disse ao jornal. 

Porém, o jovem ator natural de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, destacou a transformação positiva que a aceitação da sua identidade trouxe para a sua vida. "Hoje em dia em me vejo a importância de me colocar como um corpo gay, com deficiência, que é até um posicionamento político, que a gente não vê isso diariamente. Quando me assumi, foi uma descoberta muito solitária, que eu fui para a internet procura gente igual a mim. E encontrei, porque existe. A gente só precisa naturalizar, acolher e vê que a diversidade é muito mais ampla e plural do que a palavra em si", ressaltou. 

O convite para a novela

O convite da autora de "Dona de Mim" Rosane Svartman.Natural veio após Pedro se destacar na peça "Meu corpo está aqui", que conta com o elenco PCDs (Pessoas com deficiência). "A novela vai furar essa bolha de naturalizar o corpo com deficiência em diversos espaços, com humor e leveza. O Peter, meu personagem, é bem-humorado, trabalha na padaria do pai (Ernani Moraes), e é uma pessoa que quer viver, quer furar essa bolha familiar", diz o ator, sobre viver Peter.

Pedro Fernandes começou a fazer teatro aos 12 e se formou em 2014 no Instituto Técnico do Brasil (ITB). Além de ator, ele também é um dos palhaços do projeto Doutores da Alegria, que promovem brincadeiras lúdicas com pacientes de hospitais pelo país. 

Leia mais

Imagem - Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Imagem - Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Imagem - 6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

Mais recentes

Imagem - Fim de relacionamento, armação, enfrentamento direto: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'

Fim de relacionamento, armação, enfrentamento direto: veja o resumo da semana de 'Dona de Mim'
Imagem - Virginia quebra silêncio e diz se já beijou após término com Zé Felipe

Virginia quebra silêncio e diz se já beijou após término com Zé Felipe
Imagem - Irmã de Faustão estreia no SBT e surpreende; saiba detalhes

Irmã de Faustão estreia no SBT e surpreende; saiba detalhes

MAIS LIDAS

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
01

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
04

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo