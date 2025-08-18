TELEVISÃO

Ator que vive Peter em 'Dona de Mim' é gay assumido e sofreu preconceito por namorar rapaz

Pedro Fernandes falou abertamente sobre sexualidade em entrevista recente

Elis Freire

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 21:16

Pedro Fernandes é Peter em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

O personagem Peter tem naturalizado a presença de Pessoas com Deficiência nas telinhas, trazendo muito bom humor para as telinhas em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Acumulando fãs por seu trabalho, Pedro Fernandes, responsável por dar vida ao ao jovem trabalhador de uma padaria na trama viveu diversas barreiras para a aceitação sexualidade, mas hoje é gay assumido, nas redes e na vida.

Em entrevista recente ao EXTRA, Pedro contou que viveu um relacionamento com um rapaz durante quatro anos, mas enfrentou julgamentos mesmo dentro do próprio movimento LGBT. "Tive um relacionamento [homoafetivo] por quatro anos, e atualmente estou solteiro. Vivi esse relacionamento com muitas barreiras e preconceitos dentro do próprio movimento LGBT. A gente não tem muito apoio no movimento LGBT para lutar pela pauta e naturalizar corpos PCDs", relatou o ator de 33 anos.

Sobre a descoberta de sua sexualidade, Pedro contou que também não foi fácil, assim como o primeiro relacionamento gay. "Foi muito difícil eu me aceitar como homem gay e entender esse corpo como um corpo gay, um corpo com deficiência LGBT, que enfrenta dois preconceitos num corpo só. Primeiro eu tive que furar a bolha interna, da descoberta, que é muito solitária, depois, a barreira família, e depois a barreira social, que é barreira do próprio movimento, dos amigos, de reconhecerem e respeitarem esse corpo com deficiência", disse ao jornal.

Porém, o jovem ator natural de Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, destacou a transformação positiva que a aceitação da sua identidade trouxe para a sua vida. "Hoje em dia em me vejo a importância de me colocar como um corpo gay, com deficiência, que é até um posicionamento político, que a gente não vê isso diariamente. Quando me assumi, foi uma descoberta muito solitária, que eu fui para a internet procura gente igual a mim. E encontrei, porque existe. A gente só precisa naturalizar, acolher e vê que a diversidade é muito mais ampla e plural do que a palavra em si", ressaltou.

O convite para a novela

O convite da autora de "Dona de Mim" Rosane Svartman.Natural veio após Pedro se destacar na peça "Meu corpo está aqui", que conta com o elenco PCDs (Pessoas com deficiência). "A novela vai furar essa bolha de naturalizar o corpo com deficiência em diversos espaços, com humor e leveza. O Peter, meu personagem, é bem-humorado, trabalha na padaria do pai (Ernani Moraes), e é uma pessoa que quer viver, quer furar essa bolha familiar", diz o ator, sobre viver Peter.