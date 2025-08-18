Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda 3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Bebidas naturais ajudam a reduzir inflamações e promovem bem-estar físico

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 19:30

Chá de maçã com canela (Imagem: Nannycz | Shutterstock)
Chá de maçã com canela Crédito: Imagem: Nannycz | Shutterstock

Cuidar do organismo naturalmente é essencial para o bem-estar e o equilíbrio diário. Os chás detox, feitos com ervas e ingredientes naturais, são poderosos aliados na eliminação de toxinas, redução de inflamações e melhora do funcionamento do sistema digestivo. Além de purificar o corpo, essas bebidas oferecem momentos de pausa e relaxamento, tornando o cuidado com a saúde ainda mais prazeroso nos dias frios

Chás

Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás ajudam a controlar colesterol e triglicerídeos por Shutterstock
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás podem contribuir para a regeneração celular por Shutterstock
Chás estimulam as enzimas de limpeza do fígado por Shutterstock
Chás estimulam as enzimas de limpeza do fígado por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
Chás contêm compostos que auxiliam no processo de desintoxicação por Shutterstock
1 de 12
Chás e sucos naturais ajudam na desintoxicação do fígado por Shutterstock

A seguir, veja 3 receitas de chás para desinflamar e limpar o corpo!

Chá de maçã com canela

Ingredientes

  • 1 maçã picada
  • 1 canela em pau
  • 2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente a maçã e a canela em pau. Deixe ferver por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe sirva em seguida. 

Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 2 xícaras de chá de água
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 1 pitada de cúrcuma

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente o gengibre e deixe cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, adicione a camomila e cúrcuma e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão-siciliano e sirva em seguida.

Chá de dente-de-leão com hortelã

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão
  • 5 folhas de hortelã fresca
  • 2 xícaras de chá de água
  • suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Acrescente o dente-de-leão, o suco de limão e a hortelã. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe e sirva em seguida. 

Leia mais

Imagem - Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Por que incluir beterraba na dieta? Especialista dá 6 motivos

Imagem - 6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

Imagem - Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Mais recentes

Imagem - Tacacá, pato no tucupi e maniçoba: aprenda a fazer 6 receitas típicas do Norte do Brasil

Tacacá, pato no tucupi e maniçoba: aprenda a fazer 6 receitas típicas do Norte do Brasil
Imagem - Está sem tempo? Veja 6 receitas práticas de sobremesas de liquidificador

Está sem tempo? Veja 6 receitas práticas de sobremesas de liquidificador
Imagem - Gosta de focas? Veja 8 curiosidades interessantes sobre o animal

Gosta de focas? Veja 8 curiosidades interessantes sobre o animal

MAIS LIDAS

Imagem - Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo
01

Prato brasileiro é eleito um dos 10 melhores do mundo

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil
03

Prefeitura divulga edital de concurso com 131 vagas e salários de até R$ 7,5 mil

Imagem - Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo
04

Homem que ‘morreu seis vezes’ desafia médicos e deixa vizinhos com medo