6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:30
Apesar dos avanços na saúde e da ampliação de campanhas educativas, o câncer de pulmão ainda figura entre os maiores desafios da oncologia. O tabagismo permanece como o principal fator de risco, responsável por 80% das mortes relacionadas à doença no país, de acordo com a Fundação do Câncer. Os números do INCA (Instituto Nacional do Câncer) revelam uma dimensão ainda mais dura: 477 brasileiros morrem todos os dias em decorrência do tabaco e da exposição passiva a ele, o que representa 174 mil mortes que poderiam ser evitadas anualmente.
O cigarro não é o único vilão. A pneumologista Gilda Elizabeth, do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas, alerta que, além do cigarro tradicional, novas formas de consumo de nicotina, como cigarros eletrônicos, pods e narguilé, também oferecem riscos elevados.
Diagnóstico de câncer
A seguir, veja alguns mitos e verdades sobre o câncer de pulmão e o tabagismo explicados pela médica!
Mito. Embora o risco diminua com o tempo, ex-fumantes ainda têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão comparando com quem nunca fumou. Portanto, se faz necessário o acompanhamento de ex-tabagistas por até 15 anos após a interrupção do hábito de fumar .
Mito. Pods , vapers e narguilé também liberam substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que prejudicam o pulmão e aumentam o risco de câncer. Há a preocupação com a possibilidade de surgirem tumores mais agressivos em faixas etárias cada vez mais jovens.
Mito. Na fase inicial, a doença costuma ser silenciosa. Tosse persistente, falta de ar e dor no peito geralmente surgem em estágios mais avançados, quando o tratamento costuma ser mais difícil.
Verdade. O exame permite identificar nódulos benignos ou malignos precocemente, possibilitando cirurgias menos invasivas e aumentando as chances de cura.
Mito . A exposição à fumaça, mesmo passivamente, também pode causar câncer de pulmão e outras doenças respiratórias graves, como bronquite crônica e enfisema pulmonar, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares .
Mito. Ao parar de fumar, alguns benefícios são imediatos, como: