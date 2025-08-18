SAÚDE

6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão

Pneumologista esclarece dúvidas sobre fatores de risco, incluindo cigarros eletrônicos, pods e narguilé

Portal Edicase

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:30

O acompanhamento médico especializado é fundamental para diagnóstico precoce e tratamento eficaz do câncer de pulmão Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Apesar dos avanços na saúde e da ampliação de campanhas educativas, o câncer de pulmão ainda figura entre os maiores desafios da oncologia. O tabagismo permanece como o principal fator de risco, responsável por 80% das mortes relacionadas à doença no país, de acordo com a Fundação do Câncer. Os números do INCA (Instituto Nacional do Câncer) revelam uma dimensão ainda mais dura: 477 brasileiros morrem todos os dias em decorrência do tabaco e da exposição passiva a ele, o que representa 174 mil mortes que poderiam ser evitadas anualmente.

O cigarro não é o único vilão. A pneumologista Gilda Elizabeth, do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas, alerta que, além do cigarro tradicional, novas formas de consumo de nicotina, como cigarros eletrônicos, pods e narguilé, também oferecem riscos elevados.

A seguir, veja alguns mitos e verdades sobre o câncer de pulmão e o tabagismo explicados pela médica!

1. Se eu parar de fumar, logo estarei livre do risco de câncer de pulmão

Mito. Embora o risco diminua com o tempo, ex-fumantes ainda têm maior probabilidade de desenvolver câncer de pulmão comparando com quem nunca fumou. Portanto, se faz necessário o acompanhamento de ex-tabagistas por até 15 anos após a interrupção do hábito de fumar .

2. Cigarro eletrônico e narguilé são mais seguros do que o cigarro comum

Mito. Pods , vapers e narguilé também liberam substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que prejudicam o pulmão e aumentam o risco de câncer. Há a preocupação com a possibilidade de surgirem tumores mais agressivos em faixas etárias cada vez mais jovens.

3. O câncer de pulmão sempre apresenta sintomas no início

Mito. Na fase inicial, a doença costuma ser silenciosa. Tosse persistente, falta de ar e dor no peito geralmente surgem em estágios mais avançados, quando o tratamento costuma ser mais difícil.

A tomografia de tórax de baixa dose permite identificar nódulos precocemente Crédito: Imagem: VesnaArt | Shutterstock

4. Tomografia de tórax de baixa dose ajuda a salvar vidas

Verdade. O exame permite identificar nódulos benignos ou malignos precocemente, possibilitando cirurgias menos invasivas e aumentando as chances de cura.

5. Só quem fuma muito precisa se preocupar

Mito . A exposição à fumaça, mesmo passivamente, também pode causar câncer de pulmão e outras doenças respiratórias graves, como bronquite crônica e enfisema pulmonar, além de aumentar o risco de doenças cardiovasculares .

6. Os benefícios de parar de fumar são sentidos somente a longo prazo

Mito. Ao parar de fumar, alguns benefícios são imediatos, como: