SAÚDE

Tênis certo para corrida e caminhada: como escolher o ideal

Especialistas explicam como o calçado adequado influencia a segurança, o conforto e a saúde de quem pratica esportes

Portal Edicase

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 18:00

Escolher o tênis certo é fundamental para correr e caminhar com segurança Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Na corrida ou na caminhada, manter o corpo em movimento nunca foi tão acessível. Mas para transformar cada treino em um momento seguro e prazeroso, o tênis certo faz toda a diferença. Escolher um calçado adequado garante não apenas conforto, mas também proteção, estabilidade e consistência, permitindo que cada passo seja dado com confiança, seja na rua, na pista ou na esteira.

“A escolha de um tênis adequado é fundamental para garantir segurança, conforto e eficiência, além de prevenir lesões agudas (como entorses) e crônicas (como fascite plantar ou condropatia patelar). Um tênis errado pode transformar uma atividade saudável em uma fonte de problemas musculoesqueléticos”, alerta o Dr. Fernando Jorge, médico ortopedista, especialista em intervenção em dor no Hospital Albert Einstein e em Medicina Intervencionista em dor na faculdade de medicina da USP — Ribeirão Preto.

Tênis de corrida recomendados pelo CORREIO 1 de 15

O calçado correto ajuda a criar estabilidade e equilíbrio durante a corrida . “O tênis é responsável pela absorção do impacto, funciona como suporte para diferentes tipos de pisada, pode garantir estabilidade e equilíbrio, conforto e desempenho”, acrescenta o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

O tênis ajuda a distribuir o impacto durante a corrida

Segundo o Dr. Fernando Jorge, durante a corrida ou caminhada, o corpo suporta forças de impacto que podem chegar a três vezes o peso corporal na caminhada e até sete vezes na corrida. “Um tênis adequado, com bom sistema de amortecimento, distribui essas forças, reduzindo o estresse em articulações (tornozelos, joelhos, quadris) e na coluna. O tênis correto também oferece suporte ao arco do pé e controla os movimentos do pé durante o ciclo de pisada (pronação ou supinação). Isso é essencial para evitar torções, entorses ou sobrecarga em estruturas como tendões e ligamentos”, explica o ortopedista.

Segundo o médico, “um tênis inadequado pode alterar a biomecânica natural do corpo, levando a compensações posturais que causam dores ou lesões, como fascite plantar, tendinite de Aquiles, síndrome do trato iliotibial ou dores lombares”.

O ideal na hora da compra é estar atento ao amortecimento do tênis Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Como escolher o tênis correto para fazer caminhada e corrida?

O Dr. Marcos Cortelazo explica que o tênis para corrida deve contar com um sistema de amortecimento mais sofisticado, essencial para garantir segurança e conforto durante a atividade. Ele também ressalta a importância de considerar a individualidade de cada pessoa: “Se o paciente tiver uma pisada muito alterada, pronada ou supinada, deve-se fazer um teste e escolher um tênis adequado para a situação, quer seja corrida ou caminhada”.

Para isso, o ortopedista recomenda uma avaliação prévia da pisada “A avaliação da pisada, quando possível, sempre é recomendada para podermos ter o tênis mais adequado ao tipo de pisada, quer seja ela neutra, pronada ou supinada. Na falta dela, em geral o tênis de pisada neutra é o mais recomendado”, acrescenta o ortopedista

Esse teste pode ser feito em loja especializada, em consulta com especialista (ortopedista ou fisioterapeuta) ou ainda na própria observação do desgaste do tênis. “Um tênis usado pode mostrar padrões de desgaste (mais desgaste na parte interna indica pronação; na parte externa, supinação)”, destaca o Dr. Fernando Jorge.

Outros pontos a se considerar incluem a flexibilidade , a palmilha e o ajuste. “O tênis deve dobrar na região dos metatarsos, não no meio do solado. Quanto à palmilha, ela deve ser removível para permitir adaptação com órteses personalizadas, se necessário. Uma dica é experimentar o tênis no final do dia (quando o pé está mais inchado) e testá-lo em uma esteira ou curta caminhada na loja”, diz o Dr. Fernando Jorge.

Tempo de adaptação ao tênis

Para quem acabou de comprar um tênis e começou a sentir dores, o ideal é esperar. “⁠Deve-se considerar inicialmente que todo tênis novo passa por um período de adaptação , moldagem ao pé. Se após esta fase inicial a dor persistir, além do fortalecimento que sempre é importante, deve procurar a ajuda de um médico ortopedista para avaliação”, recomenda o Dr. Marcos Cortelazo.