Está sem tempo? Veja 6 receitas práticas de sobremesas de liquidificador

Aprenda a preparar opções rápidas e saborosas para adoçar o paladar

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 16:00

Cheesecake simples (Imagem: pierre a pierre | Shutterstock)
Cheesecake simples Crédito: Imagem: pierre a pierre | Shutterstock

As sobremesas fáceis são uma ótima alternativa para saciar a vontade de comer doce e economizar tempo na cozinha. E, mesmo com preparo simples, elas permitem combinações variadas de ingredientes, criando sabores diferentes que agradam a todos os paladares. Pensando nisso, selecionamos 6 receitas de sobremesas deliciosas para você testar em casa. Veja!

Sobremesas fitness

Cheesecake simples

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 250 g de creme de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 400 g de ricota esfarelada
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o leite, o creme de leite, o leite condensado, a ricota e a manteiga e bata até obter uma consistência homogênea. Unte uma forma redonda com manteiga e despeje a mistura sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Pudim de pão

Ingredientes

  • 4 ovos
  • 3 pães franceses
  • 400 ml de leite
  • 1 xícara de chá de açúcar para a calda
  • 395 g de leite condensando
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o açúcar para a calda, e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma forma para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo médio até formar uma calda. Desligue o fogo, despeje a mistura do liquidificador sobre a forma e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Desenforme e sirva em seguida.

Creme de abacaxi com coco

Ingredientes

  • 350 g de leite condensado
  • 250 g de creme de leite
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de abacaxidescascado e picado
  • 4 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o abacaxi e o açúcar e cozinhe em fogo médio por 10 minutos, mexendo de vez em quando, até soltar o líquido e ficar macio. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o leite de coco até obter um creme homogêneo. Acrescente o abacaxi cozido e misture delicadamente com uma colher. Disponha em taças e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Sorvete de morango (Imagem: rontav | Shutterstock)
Sorvete de morango Crédito: Imagem: rontav | Shutterstock

Sorvete de morango

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 20 g de gelatina em pó sabor morango
  • 250 g de creme de leite
  • 1/2 l de água morna

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a gelatina e dissolva na água. Transfira a mistura para um liquidificador, adicione o leite condensado e o creme de leite e bata até obter uma consistência homogênea. Coloque o sorvete em um recipiente, tampe e leve ao congelador por 30 minutos. Após, retire do congelador e bata novamente no liquidificador por 5 minutos. Retorne ao recipiente e leve ao congelador por mais 30 minutos. Sirva em seguida.

Pavê de limão

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 500 g de creme de leite
  • 100 ml de suco de limão
  • 200 g de biscoito tipo maizena
  • Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o creme de leite e o leite condensado e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e despeje o creme de limão sobre eles. Repita o processo até preencher toda a forma e finalize com o creme de limão. Decore com as raspas de limão e cubra com um plástico-filme. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Cocada cremosa

Ingredientes

  • 200 g decoco ralado
  • 350 g de leite condensado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de leite gelado
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • Coco ralado para finalizar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o coco ralado, o leite condensado, o leite de coco, o leite gelado e o açúcar. Bata até obter uma consistência cremosa e homogênea. Transfira para um recipiente com tampa, cubra e leve à geladeira por 2 horas. Finalize com coco ralado e sirva em seguida.

