ASTROLOGIA

Por que agosto é o mês do desgosto? Entenda a má fama e o que fazer para ter sorte

Explicação tem relação com presença do Sol no signo de Leão e, depois, em Virgem

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 20:05

Horóscopo Crédito: Divulgação

A fama de agosto não é nada boa. Afinal, ele é considerado o "mês do desgosto" - e, de um ponto de vista astrológico e espiritual, a afirmação pode ser considerada verdadeira. Mas há algumas coisas que você pode fazer para amenizar a energia ruim, e trazer boas realizações nos próximos dias.

Mas, primeiro, você sabe o motivo deste mês ser "do desgosto"? "Astrologicamente, o mês é marcado pela presença do Sol no signo de Leão, até aproximadamente o dia 22, e depois em Virgem", explicou a astróloga e espiritualista Priscila Paiva à revista Claudia. Segundo a especialista, Leão traz uma energia intensa, muitas vezes associada ao orgulho, à vaidade e a confrontos de ego. "Isso pode gerar tensões e conflitos", afirmou.

Ela também lembrou que, assim que o Sol entra em Virgem, a energia muda para uma abordagem mais crítica e analítica. Para Priscila, isso pode aumentar o estresse e a preocupação com detalhes, criando uma atmosfera tensa.

Como lidar com a energia de agosto?

Segundo Priscila, é necessário ter "cautela". Ou seja, evitar grandes decisões ou mudanças, devido a um influxo de energias desfavoráveis. "Se existir alguma questão pendente que não seja urgente, espere um pouco para buscar uma solução definitiva. Muitas energias desfavoráveis nos cercam, e a atitude mais assertiva neste cenário é pedir proteção e paciência às entidades que temos fé".

Já Thiago Cordeiro, astrólogo da LeoDias TV, indica um "cuidado com as pensamentos". Agosto é o oitavo mês do ano e, de acordo com ele, o número 8 se relaciona com o infinito e, por isso, é importante se conectar com o verdadeiro poder. "Lembre-se: se você alinha seus chacras, sua energia, você vai poder cocriar dinheiro, relacionamento, aquilo que você bem entender em agosto".

O especialista sugere escrever em um papel algo que você deseja que aconteça esse mês. "Coloque esse papel em local energético em sua casa – pode ser perto das flores, de imagens religiosas ou simplesmente em um local bonito. Deixe um tempinho lá e, sempre que passar pela frente, visualize como se já estivesse acontecido aquilo que você deseja. Pronto, isso funciona", garante.