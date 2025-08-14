Estes 4 signos devem evitar decisões impulsivas nos próximos dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:44
Cada signo possui suas próprias especificidades e maneira de reagir aos acontecimentos da vida e, de acordo com a Astrologia, com a mudança da posição dos astros, estas características podem ser ainda mais exacerbadas, sendo necessário ficar atento. Segundo o time do astrólogo João Bidu, quatro signos do zodíaco devem evitar tomar decisões de forma impulsivas nos próximos dias, pois elas podem gerar arrependimentos e consequências inesperadas.
Signos do Zodíaco
Confira os 4 signos que devem evitar decisões impulsivas:
Áries
Em primeiro lugar, regido por Marte, é quase impossível falar de impulsividade e não falar sobre Áries. O signo é movido por seus instintos e pela paixão do momento. Contudo, muitas vezes nativo se arrepende depois, percebendo que poderia ter esperado mais ou pensado melhor. Então, antes de tomar decisões impulsivas, vale respirar fundo e considerar as consequências.
Gêmeos
Com sua mente inquieta e curiosa, Gêmeos adora experimentar novas possibilidades. Porém, a ansiedade para viver tudo de uma vez pode fazer com que tome decisões impulsivas, sem avaliar todos os lados da situação. Uma boa dica é anotar prós e contras antes de agir.
Leão
Quando motivado ou desafiado, Leão tende a ter decisões impulsivas para mostrar força, liderança e coragem. Essa necessidade de provar algo pode colocá-lo em situações que não estavam nos planos. Antes de se lançar em uma nova empreitada, o ideal é ouvir pessoas de confiança e avaliar se não está apenas com fogo de palha.
Peixes
Por fim, movido pelas emoções, Peixes pode tomar decisões rápidas baseado no que sente na hora, sem analisar o contexto de forma racional. Isso é ainda mais comum quando está ajudando alguém ou envolvido emocionalmente. É essencial que o pisciano dê um tempo para esfriar a cabeça antes de dar qualquer resposta definitiva.