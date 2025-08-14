ASTROLOGIA

Cinco signos podem receber dinheiro inesperado em agosto; veja quais

Movimentações astrológicas indicam oportunidades financeiras para o mês de agosto

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10:00

Movimentações astrológicas indicam oportunidades financeiras Crédito: Reprodução

Agosto de 2025 promete surpresas financeiras para alguns signos do zodíaco. Astrólogos apontam que determinados trânsitos planetários favorecem ganhos inesperados, desde pagamentos atrasados até oportunidades únicas de investimento.

Touro está em destaque neste mês. Com Urano transitando pela Casa da Fortuna, os taurinos tendem a buscar formas de aumentar seus rendimentos. Especialistas explicam que os períodos mais auspiciosos para ganhos financeiros são até o dia 6 e após o dia 22, quando as energias favorecem investimentos e sorteios.

Capricórnio também pode se surpreender com retornos financeiros, como pagamentos atrasados ou investimentos que pareciam esquecidos. Segundo astrólogos, essas surpresas ajudam a reorganizar as finanças e garantem maior segurança.

Leão, por sua vez, se beneficia da passagem do Sol pelo seu signo. Isso pode resultar em reconhecimento profissional, presentes significativos ou prêmios, impactando positivamente o bolso dos leoninos. Os astrólogos afirmam que é um momento de novas portas abertas e oportunidades que podem render ganhos inesperados.

Aquário deve ficar atento a oportunidades rápidas. Com Mercúrio em movimento direto, transações e ofertas únicas podem surgir, exigindo coragem e decisões rápidas para aproveitar ganhos financeiros.

Para Câncer, o início do mês apresenta desafios devido a Mercúrio retrógrado. No entanto, após o dia 11, a influência direta de Mercúrio, combinada com a ação de Vênus e Júpiter, favorece a melhora das finanças. É um período indicado para reorganizar gastos e buscar novas fontes de renda.