SAÚDE

Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Aprenda a preparar bebidas que promovem o bem-estar geral do corpo

Portal Edicase

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:02

Chá de cúrcuma com gengibre e anis-estrelado Crédito: Imagem: artem evdokimov | Shutterstock

O chá de cúrcuma é valorizado tanto pelo sabor quanto pelos benefícios para o corpo. Rico em curcumina, auxilia a digestão, o fortalecimento do sistema imunológico e o bem-estar geral. Além disso, pode ser combinado com outros ingredientes, potencializando sua ação e tornando a bebida ainda mais nutritiva e saborosa.

Segundo informações sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS , a Curcuma longa apresenta atividades biológicas observadas em estudos in vivo , incluindo ação antioxidante, hepatoprotetora, anti-inflamatória e antilipidêmica.

A seguir, veja 3 receitas de chá de cúrcuma e os benefícios para a saúde!

Chá de cúrcuma com gengibre e anis-estrelado

A cúrcuma oferece ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a reduzir dores e fortalecer o sistema imunológico. O gengibre complementa com o efeito termogênico, que estimula o metabolismo e auxilia na digestão, enquanto o anis-estrelado contribui com propriedades digestivas e relaxantes, que aliviam gases e desconfortos estomacais.

Ingredientes

300 ml de água

1 colher de chá de cúrcuma em pó

3 rodelas de gengibre fresco

1 anis-estrelado

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione a cúrcuma, o gengibre e o anis-estrelado. Cozinhe em fogo baixo por 5 a 7 minutos. Coe e adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de cúrcuma com canela e limão Crédito: Imagem: O.Bellini | Shutterstock

Chá de cúrcuma com canela e limão

Essa combinação reúne três ingredientes de grande valor para a saúde. A cúrcuma contribui para a proteção das células; a canela traz propriedades estimulantes, favorecendo a circulação e o metabolismo; e o limão é rico em vitamina C, auxiliando o sistema imunológico e potencializando a absorção da curcumina.

Ingredientes

300 ml de água

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pau de canela

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione a cúrcuma e a canela. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 a 7 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de cúrcuma com camomila e melissa

Essa bebida combina os efeitos da cúrcuma com as propriedades relaxantes e calmantes da camomila e da melissa. O chá ajuda a reduzir o estresse, promover o sono tranquilo, aliviar tensões e ainda contribui para a digestão e o bem-estar geral.

Ingredientes

300 ml de água

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de chá de flores de camomila secas

1 colher de chá de folhas de melissa

Mel a gosto

Modo de preparo