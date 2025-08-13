Acesse sua conta
Anti-inflamatória e antioxidante: confira 3 receitas de chá de cúrcuma

Aprenda a preparar bebidas que promovem o bem-estar geral do corpo

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:02

Chá de cúrcuma com gengibre e anis-estrelado (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)
Chá de cúrcuma com gengibre e anis-estrelado (Imagem: artem evdokimov | Shutterstock)

O chá de cúrcuma é valorizado tanto pelo sabor quanto pelos benefícios para o corpo. Rico em curcumina, auxilia a digestão, o fortalecimento do sistema imunológico e o bem-estar geral. Além disso, pode ser combinado com outros ingredientes, potencializando sua ação e tornando a bebida ainda mais nutritiva e saborosa.

Chá de cúrcuma

Segundo informações sistematizadas da  Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS , a  Curcuma longa apresenta atividades biológicas observadas em estudos  in vivo , incluindo ação antioxidante, hepatoprotetora, anti-inflamatória e antilipidêmica.

A seguir, veja 3 receitas de chá de cúrcuma e os benefícios para a saúde!

Chá de cúrcuma com gengibre e anis-estrelado

A cúrcuma oferece ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando a reduzir dores e fortalecer o sistema imunológico. O gengibre complementa com o efeito termogênico, que estimula o metabolismo e auxilia na digestão, enquanto o anis-estrelado contribui com propriedades digestivas e relaxantes, que aliviam gases e desconfortos estomacais.

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 3 rodelas de gengibre fresco
  • 1 anis-estrelado
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio. Adicione a cúrcuma, o gengibre e o anis-estrelado. Cozinhe em fogo baixo por 5 a 7 minutos. Coe e adoce com mel e sirva em seguida.

Chá de cúrcuma com canela e limão (Imagem: O.Bellini | Shutterstock)
Chá de cúrcuma com canela e limão (Imagem: O.Bellini | Shutterstock)

Chá de cúrcuma com canela e limão

Essa combinação reúne três ingredientes de grande valor para a saúde. A cúrcuma contribui para a proteção das células; a canela traz propriedades estimulantes, favorecendo a circulação e o metabolismo; e o limão é rico em vitamina C, auxiliando o sistema imunológico e potencializando a absorção da curcumina. 

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 pau de canela
  • Suco de 1/2 limão
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione a cúrcuma e a canela. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 a 7 minutos. Desligue o fogo, coe e adicione o suco de limão. Adoce com o mel e sirva em seguida.

Chá de cúrcuma com camomila e melissa

Essa bebida combina os efeitos da cúrcuma com as propriedades relaxantes e calmantes da camomila e da melissa. O chá ajuda a reduzir o estresse, promover o sono tranquilo, aliviar tensões e ainda contribui para a digestão e o bem-estar geral.

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • 1 colher de chá de flores de camomila secas
  • 1 colher de chá de folhas de melissa
  • Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e adicione a cúrcuma. Cozinhe em fogo baixo por 3 a 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente a camomila e a melissa. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

