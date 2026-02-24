Acesse sua conta
Peça inspirada no mito de Narciso coloca espelho na frente do público

Espetáculo teatral Eremita chega ao Goethe-Institut nesta quinta (26), onde permanece em cartaz até 1º de março

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:00

Em cena, o ator Mateus Schimith, que é professor de interpretação da Escola de Teatro da Ufba
Em cena, o ator Mateus Schimith, que é professor de interpretação da Escola de Teatro da Ufba Crédito: Flávio Gsouza

O espetáculo Eremita chega pela primeira vez a Salvador para uma curta temporada no Teatro do Goethe-Institut. Com apresentações entre 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, sempre às 20h, a montagem convida o público a uma intensa travessia poética entre memória, deslocamento e autoconhecimento.

A temporada integra a iniciativa do Goethe-Institut que, duas vezes ao ano, abre as portas de seu teatro para produções acadêmicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba). A ação oferece aos estudantes e professores a oportunidade de ocupar um espaço profissional de referência e apresentar seus trabalhos ao público, fortalecendo a formação artística, estimulando o intercâmbio cultural e reafirmando o instituto como um dos pólos ativos da agenda cultural da cidade.

Em cena, Eremita constrói uma narrativa sensível e imagética, conduzindo o espectador por desertos simbólicos, mares imaginários e profundezas internas. O personagem central carrega o peso de suas próprias incertezas em uma jornada marcada pela busca de si no encontro com o desconhecido. Inspirada no mito de Narciso, a dramaturgia mescla ficção e autobiografia, instaurando um jogo de espelhos, reflexos e revelações que convida o público a uma experiência íntima e sensorial.

Para o ator, criador da obra e professor de interpretação na Escola de Teatro, localizada no Canela, Mateus Schimith, o espetáculo nasce de um processo visceral. “Eremita é um mergulho nas minhas próprias águas. É fruto de um processo que arde, forjado em pesquisa, improvisação e corporeidades que insistem em se reinventar. Caminho na tênue fronteira entre o reflexo e o abismo, onde o espelho já não devolve apenas a imagem, mas anuncia a revelação”, destaca.

Abertura de portas

O espetáculo é resultado de um processo criativo colaborativo, que reuniu artistas desde as primeiras etapas de investigação, pesquisa e experimentação cênica.

De acordo com o diretor de operações da instituição, Leonel Henckes, o Goethe-Institut atua como uma plataforma de abertura de portas para novos criadores da cena teatral baiana.

“Colocamos nossa infraestrutura à disposição de grupos e artistas de Salvador, de forma gratuita para projetos não comerciais”, afirma, Henckes, reforçando ainda que, esse apoio acontece de várias maneiras. “Recebemos espetáculos, sediamos festivais de teatro e cinema, promovemos oficinas e, por meio da residência artística Vila Sul, fomentamos o intercâmbio internacional e a ampliação de perspectivas globais. Também realizamos encontros com artistas e curadores internacionais, criando redes de colaboração que ampliam horizontes e fortalecem a cena cultural local”, celebra Leonel.

SERVIÇO - Espetáculo Eremita | de quinta (26) a sábado (28) e 1ª de março, às 20h, no Teatro do Goethe-Institut Salvador, no Corredor da Vitória | Ingressos: R$ 20 e R$ 10, à venda em Sympla.

Tags:

Teatro

