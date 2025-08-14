FRATURAS

Esposa de Datena sofre grave acidente doméstico e é internada em hospital de São Paulo

Matilde Foresto, companheira do apresentador há 48 anos, fraturou pulsos e bacia após queda em casa

Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:17

Esposa de Datena sofre acidente doméstico e fratura braços e bacia Crédito: Reprodução

Matilde Foresto, esposa do jornalista José Luiz Datena, está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico que resultou em fraturas nos dois pulsos e na região da bacia. A queda aconteceu dentro da residência do casal, quando ela tropeçou ao pisar em um chinelo.

Durante participação ao vivo no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, Datena contou detalhes sobre o ocorrido e demonstrou preocupação com o estado da companheira. “O impacto foi direto nos braços e no quadril. Os médicos pediram repouso, mas duvido que ela fique deitada. É pior a gente ver alguém que ama machucado do que a gente mesmo”, disse o apresentador.

Matilde, com quem Datena é casado desde 1977, permanece internada em um dos apartamentos do hospital, onde recebe acompanhamento médico especializado. Segundo o apresentador, após a alta, ela deverá continuar a recuperação em casa.