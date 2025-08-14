Acesse sua conta
Esposa de Datena sofre grave acidente doméstico e é internada em hospital de São Paulo

Matilde Foresto, companheira do apresentador há 48 anos, fraturou pulsos e bacia após queda em casa

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 07:17

Matilde Foresto, esposa do jornalista José Luiz Datena, está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico que resultou em fraturas nos dois pulsos e na região da bacia. A queda aconteceu dentro da residência do casal, quando ela tropeçou ao pisar em um chinelo.

Durante participação ao vivo no programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, Datena contou detalhes sobre o ocorrido e demonstrou preocupação com o estado da companheira. “O impacto foi direto nos braços e no quadril. Os médicos pediram repouso, mas duvido que ela fique deitada. É pior a gente ver alguém que ama machucado do que a gente mesmo”, disse o apresentador.

Matilde, com quem Datena é casado desde 1977, permanece internada em um dos apartamentos do hospital, onde recebe acompanhamento médico especializado. Segundo o apresentador, após a alta, ela deverá continuar a recuperação em casa.

No bate-papo, Datena também fez um alerta sobre os riscos no ambiente doméstico. “É para tomar cuidado em casa, porque os acidentes domésticos matam mais do que qualquer coisa”, afirmou, chamando atenção para objetos simples, como calçados soltos no chão.

