Aprenda 5 receitas fáceis e deliciosas com alcachofra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Portal Edicase
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:02
Versátil e sofisticada, a alcachofra tem conquistando cada vez mais espaço nas cozinhas brasileiras, principalmente por seus benefícios nutricionais. Rica em fibras, antioxidantes e vitaminas, ela facilita a digestão, fortalece o sistema imunológico e contribui para a saúde do fígado. Como se não bastasse, seu sabor único faz dela protagonista de entradas, saladas e pratos principais, perfeitos para qualquer refeição.
Pensando nisso, a seguir, selecionamos 5 receitas fáceis e saborosas que mostram como incluir esse ingrediente de forma prática no dia a dia!
Alcachofra
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte o arroz arbóreo e refogue rapidamente, envolvendo os grãos no azeite de oliva. Despeje o vinho branco seco e mexa até evaporar.
Aos poucos, adicione o caldo de legumes, mexendo sempre e esperando o líquido secar antes de colocar mais. Quando o arroz estiver cremoso e al dente , acrescente a alcachofra e misture. Desligue o fogo, coloque a manteiga e o queijo parmesão e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva polvilhado com salsinha.
Em uma travessa, disponha as folhas de rúcula formando a base da salada. Sobre as folhas, distribua as alcachofras, o tomate seco e as bolinhas de mussarela de búfala. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.
Lasanha
Molho branco
Molho
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Aos poucos, adicione o leite, mexendo sempre com um fouet para evitar grumos. Continue mexendo até engrossar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Desligue o fogo e reserve.
Lasanha
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho e doure. Acrescente a alcachofra e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 3 minutos e desligue o fogo. Em um refratário, espalhe uma camada fina do molho branco e disponha as folhas da massa sobre ele. Cubra com parte da alcachofra e o queijo muçarela. Repita as camadas até preencher todo o recipiente, finalizando com molho branco. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a carne e doure por todos os lados. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte o molho de tomate, a cenoura, a batata, a páprica doce e a folha de louro. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com o caldo de carne, reduza o fogo e cozinhe até a carne ficar macia. Adicione os fundos de alcachofra e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo e finalize com salsinha. Sirva em seguida.
Corte as alcachofras ao meio no sentido do comprimento e, com a ajuda de uma colher, retire a parte central fibrosa. Coloque-as em uma travessa, com a parte cortada virada para cima e regue com o suco de limão. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o alho, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o molho sobre as alcachofras e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 25 minutos. Retire o papel-alumínio e asse por mais 10 minutos. Sirva em seguida.