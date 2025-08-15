ASTROLOGIA

4 signos que receberão surpresas românticas ainda esta semana, segundo os astros

Encontros inesperados, reencontros emocionantes e gestos cheios de afeto prometem agitar o coração de alguns signos nos próximos dias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 12:30

Signos Crédito: Reprodução

Os próximos dias prometem ser intensos para o coração de alguns signos. A movimentação dos astros favorece desde encontros apaixonantes até reaproximações marcantes, trazendo novas oportunidades para o amor florescer. Seja para quem está solteiro, seja para quem já vive um relacionamento, as energias planetárias vão abrir espaço para surpresas e conversas transformadoras.

Segundo o portal João Bidu, as energias desta semana favorecem o amor para esses quatro signos, que podem se preparar para boas surpresas nos próximos dias. Veja quais:

Áries

Com Vênus e Marte em sintonia, seu charme natural estará irresistível. Prepare-se para novidades no campo afetivo, que podem surgir de forma inesperada. Uma conversa importante tem potencial para mudar o rumo de uma relação ou transformar uma paquera em algo mais sério.



Gêmeos

A comunicação será sua grande aliada. Um diálogo sincero pode trazer clareza sobre sentimentos e abrir caminho para uma nova fase amorosa. Seja em um relacionamento ou em uma paquera, o clima estará perfeito para fortalecer laços.



Signos do Zodíaco 1 de 12

Leão

Com o Sol iluminando seu signo, seu brilho pessoal estará em destaque, aquecendo sentimentos e atraindo momentos especiais. Uma surpresa romântica ou um reencontro pode mexer profundamente com suas emoções.



Peixes

As energias da semana estarão delicadas e cheias de romantismo. Pequenos gestos de carinho podem se transformar em memórias inesquecíveis. Este é um ótimo momento para se abrir ao amor e deixar que o afeto guie suas atitudes.

