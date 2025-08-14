Acesse sua conta
Cantora baiana e Blogueirinha se manifestam após agressão durante programa: 'Vou denunciar'

Artistas protagonizaram momento viral nas redes sociais e fãs se divertem

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 13:32

Majur se pronuncia após 'briga' com Blogueirinha
Majur se pronuncia após 'briga' com Blogueirinha Crédito: Reprodução/Redes sociais

A participação de Majur no programa De Frente com Blogueirinha, exibido na última segunda-feira (11), acabou virando assunto nas redes sociais após um momento 'polêmico' entre a cantora e a apresentadora.

Durante a entrevista, Blogueirinha se empolgou ao interpretar o hit Zug Zug (2019) e, no embalo, deu um tapa na mão de Majur. A cantora não gostou da atitude e revidou, gerando um clima tenso no estúdio. “Eu hein, tá doida?! Me bateu. Olha só, não me bate não, viu? Comigo é toma lá, dá cá. Aqui não tem negócio de pagar o mal com o bem. É mal com mal e bem com bem”, rebateu Majur.

Na quarta-feira (13), a artista baiana voltou às redes para comentar o ocorrido, aparecendo com a mão enfaixada. “Vim para São Paulo para uma entrevista e fui agredida pela apresentadora. Mulher negra não pode parar… Vocês deveriam denunciar esse programa”, declarou.

Blogueirinha, por sua vez, também se pronunciou. A influenciadora mostrou arranhões e disse que estava com o braço dolorido. “Vou para a Delegacia da Mulher agora para denunciar… Estou muito nervosa”, afirmou.

Majur e Blogueirinha trocam 'tapas' durante programa

O caso dividiu opiniões na internet. Alguns internautas saíram em defesa de Majur: "Uma mulher negra sendo agredida por uma blogueira em rede nacional... Isso é um absurdo Brasil. Força Majur, o Brasil está com vc!", disse um internauta, "Você enfaixou a mão errada", brincou outra pessoa. 

Houve até comentários bem-humorados sobre a situação, com fãs lembrando a famosa gafe da cantora ao citar o Rio Tietê em uma música para Caetano Veloso: "Lava sua mão no Rio Tietê, vai curar na hora mãe".

Apesar da repercussão, quem acompanha De Frente com Blogueirinha sabe que tudo não passa de uma brincadeira e que o formato do programa aposta em interações ácidas, sarcasmo, ironia e momentos de improviso.

E você? De qual lado está nessa história: #TeamMajur ou #TeamBlogueirinha?

