Babi Cruz relembra traição de Arlindo Cruz e filho fora do casamento: 'A amante ligou'

Viúva do sambista conta como superou affair do cantor e mantém relação harmoniosa com filho de outra relação de Arlindo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 13:18

Arlindo Cruz e Babi Cruz
Arlindo Cruz e Babi Cruz Crédito: Reprodução

O casamento de Arlindo Cruz e Babi Cruz, que parecia tranquilo para muitos, foi marcado por episódios conturbados ao longo dos anos. Poucos sabem, mas a viúva do sambista, que faleceu no dia 8 de agosto, já enfrentou e perdoou uma traição pesada do cantor, que resultou no nascimento de um filho fora do casamento, pouco depois do nascimento de Arlindinho, em 1991.

Em seu livro 'O Sambista Perfeito', lançado dias antes da morte de Arlindo, Babi relembra o momento em que a amante do cantor a contatou para revelar que estava grávida. “Parecia história de novela. A amante ligou para denunciar que ele estava saindo com ela e que estava grávida. Ele negava o tempo todo”, revelou.

O episódio abalou a relação do casal, que chegou a se separar, mas retomou o casamento pouco tempo depois. A mãe da criança, Kauan Felipe, chegou a negar a paternidade, mas Babi afirma que não havia dúvidas de que ele era filho de Arlindo. “Ela dizia que não era dele, mas basta olhar. Acho esse menino mais parecido com o Arlindo que a Flora e o Arlindinho juntos”, contou.

Kauan Felipe, hoje com 33 anos, mantém uma boa relação com a família e visita regularmente a casa do pai no Rio de Janeiro. Ele também se dá bem com os irmãos Arlindinho, de 33, e Flora Cruz, de 23, e participou de eventos em homenagem ao cantor, como o desfile da Império Serrano.

Arlindo Cruz e Babi Cruz

Arlindo Cruz e Babi Cruz
Babi Cruz e novo namorado
Cantor tev por Reprodução | Instagram
Babi Cruz em lançamento de biografia no último dia 8 por Reprodução
Babi Cruz e Arlindo Cruz
Arlindo Cruz
Babi deixando hospital
Babi Cruz segue casada com Arlindo Cruz, mas namora com André Caetano
Babi e Arlindo Cruz ainda são casados
Arlindo Cruz e o filho
1 de 10
Arlindo Cruz e Babi Cruz por Reprodução

O assunto voltou à tona depois que Babi assumiu namoro com André Caetano, conhecido durante sua candidatura a deputada estadual no Rio e após o falecimento de Arlindo. A decisão gerou críticas nas redes sociais, principalmente pelo fato de Arlindo Cruz estar com sequelas de um AVC sofrido em 2017, vivendo em cadeira de rodas e com dificuldades de fala.

