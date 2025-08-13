Candinho fica abalado ao ver Dita acompanhada de outro em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (13)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:00
Nesta quarta-feira (13) em Êta Mundo Melhor! promete mexer com os ânimos do público. Na novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.
O capítulo começa com Estela abrindo o coração e contando seu passado para Celso. Enquanto isso, as crianças do orfanato sentem falta da professora na escola, e Dirce se irrita ao perceber que elas fugiram das aulas.
Candinho, por sua vez, fica abalado ao ver Dita acompanhada de Clóvis. Já Lauro faz um alerta a Estela sobre o estado de saúde de Anabela, que pode precisar passar por uma cirurgia.
Disposta a conquistar Candinho, Zulma prepara um piquenique para o rapaz, mas Medeia avisa a Asdrúbal sobre suas intenções. Ao mesmo tempo, Celso inventa para Samir que Candinho está desconfiado dele, deixando o clima ainda mais pesado.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
E tem mais: Dirce decide cancelar as aulas para as crianças do orfanato, aumentando a tensão na escola.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação está sujeita a mudanças conforme a grade da emissora.