Candinho fica abalado ao ver Dita acompanhada de outro em 'Êta Mundo Melhor!' nesta quarta (13)

Capítulo desta quarta-feira (13) promete reviravoltas, armações e clima tenso na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:00

Candinho fica abalado ao ver Dita acompanhada de outro Crédito: Reprodução/TV Globo

Nesta quarta-feira (13) em Êta Mundo Melhor! promete mexer com os ânimos do público. Na novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.

O capítulo começa com Estela abrindo o coração e contando seu passado para Celso. Enquanto isso, as crianças do orfanato sentem falta da professora na escola, e Dirce se irrita ao perceber que elas fugiram das aulas.

Candinho, por sua vez, fica abalado ao ver Dita acompanhada de Clóvis. Já Lauro faz um alerta a Estela sobre o estado de saúde de Anabela, que pode precisar passar por uma cirurgia.

Disposta a conquistar Candinho, Zulma prepara um piquenique para o rapaz, mas Medeia avisa a Asdrúbal sobre suas intenções. Ao mesmo tempo, Celso inventa para Samir que Candinho está desconfiado dele, deixando o clima ainda mais pesado.

E tem mais: Dirce decide cancelar as aulas para as crianças do orfanato, aumentando a tensão na escola.

