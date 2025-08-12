CINEMA

Galã de comédias românticas da Netflix é escolhido para viver Rambo em novo filme

Ator de “Para Todos os Garotos que Já Amei” viverá versão jovem do personagem imortalizado por Sylvester Stallone

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:49

Sylvester Stallone em Rambo III (1988) Crédito: Reprodução

Conhecido por conquistar o público adolescente em produções da Netflix, Noah Centineo está prestes a assumir um dos papéis mais intensos de sua carreira. O ator foi escalado para interpretar o soldado John Rambo em um novo filme da franquia, que contará a história de origem do veterano da Guerra do Vietnã imortalizado por Sylvester Stallone. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Deadline.

O longa, intitulado John Rambo, será dirigido pelo cineasta finlandês Jalmari Helander, responsável pelo elogiado Sisu, e terá suas filmagens iniciadas em 2026, na Tailândia. A trama vai explorar a juventude do personagem antes dos acontecimentos retratados no clássico que deu origem à franquia, mostrando como o ex-soldado das Forças Especiais dos EUA se transformou no implacável herói da selva.

Mesmo sem participação no projeto, Stallone, hoje com 79 anos, está ciente da produção. Ele estrelou os cinco filmes anteriores da saga, que juntos arrecadaram cerca de US$ 800 milhões em bilheteria ao redor do mundo.

A escolha de Centineo para o papel chamou atenção, já que o ator construiu sua carreira interpretando galãs carismáticos em comédias românticas como 'Para Todos os Garotos que Já Amei', 'O Date Perfeito' e 'Sierra Burgess' é uma 'Loser'. Porém, o artista já vem trilhando um caminho para se desvincular da imagem de “mocinho da Netflix”.

Nos últimos anos, ele se aventurou em produções de ação e suspense, como a série 'The Recruit', da própria Netflix, e o longa 'Adão Negro', ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson. Mais recentemente, ganhou elogios por sua atuação em 'Tempo de Guerra', dirigido por Alex Garland e Ray Mendoza, onde interpretou um atirador durante a Guerra do Iraque.