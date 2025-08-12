Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Galã de comédias românticas da Netflix é escolhido para viver Rambo em novo filme

Ator de “Para Todos os Garotos que Já Amei” viverá versão jovem do personagem imortalizado por Sylvester Stallone

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 12:49

Sylvester Stallone em Rambo III (1988)
Sylvester Stallone em Rambo III (1988) Crédito: Reprodução

Conhecido por conquistar o público adolescente em produções da Netflix, Noah Centineo está prestes a assumir um dos papéis mais intensos de sua carreira. O ator foi escalado para interpretar o soldado John Rambo em um novo filme da franquia, que contará a história de origem do veterano da Guerra do Vietnã imortalizado por Sylvester Stallone. A informação foi divulgada pelo site norte-americano Deadline.

O longa, intitulado John Rambo, será dirigido pelo cineasta finlandês Jalmari Helander, responsável pelo elogiado Sisu, e terá suas filmagens iniciadas em 2026, na Tailândia. A trama vai explorar a juventude do personagem antes dos acontecimentos retratados no clássico que deu origem à franquia, mostrando como o ex-soldado das Forças Especiais dos EUA se transformou no implacável herói da selva.

Leia mais

Imagem - Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Deborah Secco desabafa sobre medo de envelhecer e revela: 'Não é só sobre rugas'

Imagem - Camp Rock 3? Demi Lovato surpreende fãs ao cantar com Jonas Brothers e reacende rumores

Camp Rock 3? Demi Lovato surpreende fãs ao cantar com Jonas Brothers e reacende rumores

Imagem - 'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

'Segredo' de Rodrigo Faro é revelado e apresentador baixa as calças na Dança dos Famosos

Mesmo sem participação no projeto, Stallone, hoje com 79 anos, está ciente da produção. Ele estrelou os cinco filmes anteriores da saga, que juntos arrecadaram cerca de US$ 800 milhões em bilheteria ao redor do mundo.

A escolha de Centineo para o papel chamou atenção, já que o ator construiu sua carreira interpretando galãs carismáticos em comédias românticas como 'Para Todos os Garotos que Já Amei', 'O Date Perfeito' e 'Sierra Burgess' é uma 'Loser'. Porém, o artista já vem trilhando um caminho para se desvincular da imagem de “mocinho da Netflix”.

Noah Centineo

Noah Centineo como Owen Hendricks em 'O Recruta por Reprodução
Sylvester Stallone em Rambo III (1988) por Reprodução
Noah Centineo em 'O Recruta' por Reprodução
Noah Centineo por Reprodução
Sylvester Stallone em Rambo por Reprodução
Noah Centineo ao viver novo Rambo no cinema Sylvester Stallone por Reprodução
1 de 6
Noah Centineo como Owen Hendricks em 'O Recruta por Reprodução

Nos últimos anos, ele se aventurou em produções de ação e suspense, como a série 'The Recruit', da própria Netflix, e o longa 'Adão Negro', ao lado de Dwayne “The Rock” Johnson. Mais recentemente, ganhou elogios por sua atuação em 'Tempo de Guerra', dirigido por Alex Garland e Ray Mendoza, onde interpretou um atirador durante a Guerra do Iraque.

Agora, aos 29 anos, o desafio é encarnar a versão jovem de um dos personagens mais icônicos do cinema de ação, um passo ousado para quem começou como estrela do Disney Channel e conquistou fãs com histórias leves e românticas. Se a transformação for convincente, Centineo poderá abrir um novo capítulo em sua carreira, deixando para trás o rótulo de galã juvenil para se firmar como astro de grandes produções de ação.

Leia mais

Imagem - Confira oito curiosidades interessantes sobre as girafas

Confira oito curiosidades interessantes sobre as girafas

Imagem - Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Os erros mais comuns que impedem seu progresso na musculação

Imagem - 5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

5 dicas para se preparar da maneira certa e ter sucesso no Enem

Mais recentes

Imagem - É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)

É hoje! Cena clássica da maionese envenenada movimenta capítulo de 'Vale Tudo' desta terça (12)
Imagem - Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando
Imagem - Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

Ju Moraes surge agarradinha com atriz de 'Verdades Secretas'

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil